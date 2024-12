Barcelona možno príde o Olma, súd zamietol jeho registráciu v 2025

Barcelona 28. decembra (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona možno príde o stredopoliara Daniho Olma. Súd v Barcelone zamietol žiadosť "blaugranas" o registráciu hráča od začiatku roka 2025, čo znamená, že od 1. januára zaň nemôže nastúpiť.



Olmo prišiel do Barcelony v lete z bundesligového Lipska za 60 miliónov eur. Prestup vtedy skomplikovali finančné pravidlá La Ligy, pre ktoré Olmo vynechal prvé dva zápasy od svojho príchodu. Klub ho napokon registroval len do 31. decembra 2024 s 80 percentami výplaty zraneného obrancu Andreasa Christensena. Najvyššia španielska súťaž následne odmietla žiadosť klubu o predĺženie registrácie do konca sezóny a Katalánci prípad posunuli na súd. Ten však žiadosť klubu zamietol tiež. "Účelom povolenia prekročenia rozpočtu je, aby dlhodobé zranenie nenarušilo konkurencieschopnosť tímu, nie to, aby dlhodobé zranenie umožnilo registráciu hráčov, ktorých plat prekračuje limit," citovala z vyhlásenia súdu agentúra AFP.



Podľa španielskych médií Olmov kontrakt obsahuje klauzulu o uvoľnení hráča v prípade, že sa ho nepodarí zaregistrovať. Barcelona sa ešte môže proti rozhodnutiu súdu odvolať, či zaviesť iné opatrenia, ktoré by registráciu umožnili. Olmo, ktorý bol v lete súčasťou víťazného tímu Španielska na ME v Nemecku, odohral za "blaugranas" 15 zápasov, v ktorých strelil šesť gólov.