Barcelona odkladá návrat na Camp Nou
Na Camp Nou totiž ešte stále prebiehajú rekonštrukčné práce.
Autor TASR
Barcelona 9. septembra (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona odohrá nedeľňajší domáci zápas La Ligy proti Valencii na Štadióne Johana Cruyffa, teda na svojom tréningovom ihrisku s kapacitou 6000 divákov. Na Camp Nou totiž ešte stále prebiehajú rekonštrukčné práce.
„Robíme všetko pre to, aby sme čo najrýchlejšie dostali administratívne povolenie na opätovné otvorenie Camp Nou. Zatiaľ ho nemáme, preto na zápas s Valenciou sme museli zvoliť iný stánok s nižšou kapacitou. Ďakujeme všetkým fanúšikom a členom klubu za pochopenie a podporu," uviedla Barcelona vo svojom stanovisku, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.
