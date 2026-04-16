Barcelona opäť podala sťažnosť ohľadom ruky vo štvrťfinále
Autor TASR
Barcelona 16. apríla (TASR) - Barcelona vo štvrtok podala na Európsku futbalovú úniu (UEFA) sťažnosť po tom, čo jej protest proti situácii s rukou v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov proti Atleticu Madrid tento týždeň zamietli. Týka sa tej istej situácie.
UEFA v utorok označila pôvodnú sťažnosť päťnásobného víťaza Ligy majstrov za „neprípustnú“. Týkala sa hry rukou obrancu hostí Marca Pubilla po odkope od brány v prvom zápase, ktorý jeho tím vyhral 2:0. FC Barcelona „opätovne zdôrazňuje požiadavky, ktoré už predtým adresoval UEFA“ a ponúka „spoluprácu s organizáciou s cieľom zlepšiť rozhodcovský systém tak, aby sa pravidlá uplatňovali prísnejšie, spravodlivejšie a transparentnejšie“.
Veľkoklub dohrával oba duely o desiatich hráčoch a odvetu na pôde súpera nezvládol v pomere 1:2. Informácie priniesla agentúra AFP.
