Barcelona opäť vydrela víťazstvo, ale prišla o Griezmanna

Barcelona 12. júla (TASR) - Futbalisti FC Barcelona naďalej živia nádej na zisk titulu v La Lige. Sobotňajším víťazstvom 1:0 vo Valladolide minimálne odložili oslavy Realu Madrid, ktorý by v prípade zakopnutia "blaugranas" a svojho pondelkového víťazstva oslavoval majstrovský titul. Herne však opäť neoslnili a vrásky na čele im pridalo aj zranenie Antoinea Griezmanna, francúzsky útočník pre problémy so stehnom nenastúpil na druhý polčas.



Katalánci sa dostali do pohody už v 15. minúte po góle Artura Vidala, no potom sa pre nich netypicky z ihriska skôr vytrácali. Valladolid si vypracoval viaceré šance a v súhrnnom počte pokusov na bránku i mimo nej prestrieľal súpera v pomere 10:7. Aj v druhom stretnutí za sebou získala Barcelona proti zachraňujúcemu sa tímu tri body iba vďaka jedinému gólu. "Nedokázali sme pokryť celé ihrisko. Niektorí hráči sú unavení a dnes to bolo vidno. Bol to jeden z tých zápasov, ktorý sme mali rozhodnúť už do prestávky. Za stavu 1:0 sme vedeli, že vyrovnanie môže prísť kedykoľvek. Druhý polčas bol pre nás mimoriadne ťažký," priznal podľa agentúry AFP tréner Barcelony Quique Setien.



V snahe rozložiť sily Setien posadil v úvode na lavičku Luisa Suareza. "Odohral päť stretnutí za sebou. Muselo to v istom bode skončiť. Ak by sme v prvom polčase dali viac gólov, mohol som poskytnúť oddych aj iným hráčom," zareagoval tréner Barcelončanov na otázku, či nepotrebuje oddych aj Lionel Messi.



Argentínsky kapitán mužstva napokon zotrval na ihrisku až do konca a uruguajský útočník musel po prestávke naskočiť do hry namiesto Griezmanna. "Vypýtal sa dolu sám," potvrdil Setien na margo zranenia francúzskeho útočníka.



Barcelona v tabuľke zaostáva za vedúcim Realom o bod, "biely balet" však odohral o zápas menej a v pondelok ho čaká dohrávka 36. kola v Granade. Stretnutia predposledného 37. kola sa odohrajú vo štvrtok v jednotnom čase o 21.00 h SELČ. Katalánci nastúpia doma proti Osasune Pamplona, Madridčania budú hostiť Villarreal.