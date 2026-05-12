Utorok 12. máj 2026Meniny má Pankrác
Barcelona oslávila titul jazdou v otvorenom autobuse naprieč mestom

Obklopení fanúšikmi oslavujú hráči FC Barcelona na streche autobusu po zisku titulu v španielskej La Lige v Barcelone v Španielsku v pondelok 11. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Barcelona 11. mája (TASR) - Futbalisti FC Barcelona v pondelok oslávili zisk titulu jazdou v autobuse s otvorenou strechou naprieč katalánskou metropolou. Zverenci Hansiho Flicka zdolali v nedeľnom El Clasicu Real Madrid 2:0 a v predstihu sa stali ligovými šampiónmi.

Autobus vyrazil zo štadióna Camp Nou približne o 17.30 h. Trasa viedla cez mnohé z najznámejších častí Barcelony, pričom už hodiny pred začiatkom osláv sa popri ceste zhromaždilo obrovské množstvo fanúšikov. Priaznivci vyjadrili podporu Flickovi, ktorý sa pred šlágrom s Realom dozvedel správu o úmrtí otca, a venovali mu množstvo chorálov.

Hráči FC Barcelona Lamine Yamal (vľavo) a Raphinha oslavujú na streche autobusu po zisku titulu v španielskej La Lige v Barcelone v Španielsku v pondelok 11. mája 2026.
Hviezdy tímu Lamine Yamal, Pedri, Raphinha a ďalší medzitým natáčali oslavy na svoje telefóny za jasotu desiatok tisícov ľudí, ktorí lemovali ulice. Zaujala aj dvojica Poliakov Robert Lewandowski a Wojciech Szczesny. Obaja mávali veľkou katalánskou vlajkou a vychutnávali si kúsky pizze a zmrzlinu od fanúšikov. Autobus sa mal vrátiť na štadión neskoro večer po približne štyroch hodinách v uliciach Barcelony.

„Blaugranas“ získali svoj 29. ligový titul a zároveň druhý za sebou. Flick prišiel na lavičku Barcelony práve v lete 2024 a hneď v prvej sezóne získal domáce treble. Tento rok pridal k titulu ďalší triumf v domácom Superpohári. V budúcej sezóne má za cieľ uspieť aj v Lige majstrov.


