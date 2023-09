Barcelona otočila duel proti Vigu, Cancelo: Radšej hrať zle a zvíťaziť

Barcelona 24. septembra (TASR) - Ešte v 81. minúte prehrávali futbalisti FC Barcelona so Celtou Vigo 0:2, no napokon si v sobotňajšom zápase pripísali piate víťazstvo po sebe. Tromi gólmi v rozpätí ôsmich minút otočili na 3:2, no z výkonu v zápase neboli nadšení. "Nehrali sme dobre a Celta si dobre bránila svoje územie. Vždy je však lepšie hrať zle a zvíťaziť, ako hrať dobre a prehrať," poznamenal autor víťazného gólu Joao Cancelo.



Skúsený pravý obranca, ktorý prišiel do Barcelony v lete z Manchestru City, mal na obrate zásadný podiel. Po tom, čo útočník Robert Lewandowski upravil na 2:1 mu Cancelo spätnou prihrávkou v šestnástke pripravil pozíciu na vyrovnávajúci gól. Krátko na to si nabehol do pokutového územia, v ktorom ho našiel center Gaviho a zblízka prekonal brankára Ivana Villara. Od špecializovaného portálu Sofascore dostal za výkon známku 9,1, druhý najlepší v zápase Lewandowski mal 8,3. "Urobili sme veľa chýb, ale vždy sa musíte sústrediť a hrať až do konca," poznamenal Cancelo.



Aj tréner Xavi Hernandez, ktorý v piatok predĺžil zmluvu s Barcelonou do roku 2025, videl v hre svojho tímu rezervy: "Bol to skvelý súboj. Je však pravda, že sme boli občas neorganizovaní a nechali sme súpera hrať s loptou. Náš tím však stále veril a ukázal vôľu víťaziť."



Barcelona v zápase prišla o stredopoliara Frankieho De Jonga, ktorý by mal podľa španielskych médií absentovať päť týždňov pre zranenie členka. Zo zápasu odstúpil v 36. minúte, keď ho nahradil Gavi. Barcelona vstúpila do španielskej ligy remízou, no následne zvíťazila v piatich zápasoch po sebe. Na konte má 16 bodov (rovnako ako o skóre slabšia Girona) a poskočila na prvé miesto tabuľky. Z neho ju mohol zosadiť Real Madrid, ktorý mal pred nedeľňajšou dohrávkou na ihrisku mestského rivala Atletica o jeden bod menej.



Celta išla do vedenia v 19. minúte gólom Jorgena Stranda a na nádejných 2:0 zvýšil v 76. minúte striedajúci Anastasios Duvikas. V počte striel na bránku prevýšila domácich (8:5), no Barcelona napokon výrazne vyššie držanie lopty pretavila do obratu skóre. Tréner Rafael Benitez, ktorý k tímu prišiel v lete 2023, poznamenal, že na predvedenom výkone môže jeho tím stavať: "Myslím si, že väčšiu časť zápasu sme hrali dobre, no inkasovaným gólom sme mohli predísť. Rolu asi zohrala aj únava, ale gólom v našej bránke sme mohli zabrániť. Dúfam, že nám to pomôže napredovať, pretože 80 minút sme boli skvelí." Celta Vigo má po šiestich dueloch 4 body a v nasledujúcom zápase sa predstaví doma proti Alavesu, ktorý takisto prehral uplynulé dva zápasy.