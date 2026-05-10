Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 10. máj 2026Meniny má Viktória
< sekcia Šport

Barcelona oznámila pred El Clasicom úmrtie Flickovho otca

.
Tréner FC Barcelony Hansi Flick pred zápasom 34. kola španielskej La Ligy CA Osasuna - FC Barcelona v Pamplone v sobotu 2. mája 2026. Foto: TASR/AP

Šesťdesiatjedenročný nemecký tréner je s Barcelonou blízko k potvrdeniu druhého ligového titulu za sebou.

Autor TASR
Barcelona 10. mája (TASR) - Pred nedeľným El Clasicom zomrel otec Hansiho Flicka, trénera futbalistov FC Barcelona. Španielsky klub o tom informoval na svojej webovej stránke.

„Barcelona vyjadruje Hansimu Flickovi úprimnú sústrasť. Zdieľame jeho smútok a stojíme pri ňom v tomto pre neho a jeho rodinu veľmi ťažkom období,“ píše sa v stanovisku klubu.

Šesťdesiatjedenročný nemecký tréner je s Barcelonou blízko k potvrdeniu druhého ligového titulu za sebou. Jeho zverenci majú pred Realom Madrid náskok 11 bodov. Do konca súťaže zostávajú ešte štyri kolá a Barcelona tak môže v nedeľu večer oslavovať v prípade, že neprehrá domáci zápas proti rivalovi.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním