Barcelona podľahla Betisu Sevilla 0:1

La Liga - 16. kolo:



FC Barcelona - Betis Sevilla 0:1 (0:0)



Gól: 79. Juanmi





FC Sevilla – CF Villarreal 1:0 (1:0)



Gól: 16. Ocampos



Barcelona 4. decembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona utrpeli v španielskej La Lige prvú prehru pod trénerskou taktovkou Xaviho Hernandeza. V sobotnom zápase 16. kola podľahli na domácej pôde Betisu Sevilla 0:1. O jediný gól duelu sa postaral v 79. minúte Juanmi.Najväčšiu šancu prvého polčasu mal Juanmi, ktorý sa v 26. minúte vyhol ofsajdovej pasci, obišiel aj brankára Marca-Andreho ter Stegena, no z uhla nedokázal poslať loptu do odkrytej brány. Katalánci stupňovali svoju aktivitu a po prestávke boli blízko ku gólu hlavne pri pokusoch striedajúceho Ousmanea Dembeleho. Betisu však ukážkovo vyšiel protiútok. Hráči v zeleno-bielom sa pri rýchlom prechode do útoku neunáhlili, počkali si na druhú vlnu, aby následne vyšachovali obranu Barcelony a Juanmi presne zakončil zoči-voči ter Stegenovi. Barcelona prehrala v lige opäť po piatich dueloch, pripísala si celkovo štvrtú prehru v ligovej sezóne. Betis naopak zabodoval naplno tretíkrát za sebou a drží si priečky zaručujúce účasť v Lige majstrov.Hráči FC Sevilla vyhrali doma nad Villarrealom 1:0 a posunuli sa priebežne na druhú priečku tabuľky s päťbodovou stratou na Real Madrid. O triumfe domácich rozhodol už v 16. minúte Argentínčan Lucas Ocampos.