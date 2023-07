Barcelona podpísala zmluvu s mladým Roquem z brazílskeho Paranaense

Barcelona 12. júla (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona podpísal zmluvu s mladým útočníkom Vitorom Roquem z brazílskeho Athletica Paranaense. Informovala o tom agentúra AFP.



Osemnásťročný hráč sa pripojí k úradujúcemu majstrovi La Ligy od začiatku sezóny 2024/25 na základe kontraktu do leta 2031. Podľa španielskych správ zaplatia Katalánci za brazílskeho útočníka 30 miliónov eur a ďalších 31 miliónov eur ako potenciálne príplatky. "Uvoľňovacia klauzula je stanovená na 500 miliónov eur," uviedla Barcelona vo vyhlásení.



Roque sa začiatkom tohto roka stal so šiestimi gólmi najlepším strelcom juhoamerického šampionátu do 20 rokov, na ktorom Brazília triumfovala. Debutoval už aj v brazílskom národnom tíme, keď v marcovom prípravnom zápase na ihrisku Maroka (1:2) odohral 26 minút.