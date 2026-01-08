< sekcia Šport
Barcelona porazila Bilbao a je vo finále Španielskeho superpohára
„Blaugranas“ sa v nedeľnom finále súťaže stretnú s víťazom štvrtkového duelu medzi madridskými rivalmi Realom a Atleticom.
Autor TASR
Džidda 8. januára (TASR) - Futbalisti FC Barcelona sa stali prvými finalistami Španielskeho superpohára. V stredajšom semifinálovom zápase v saudskoarabskej Džidde si poradili s Athleticom Bilbao hladko 5:0, keď už v polčase viedli o štyri góly. Dvoma presnými zásahmi a jednou asistenciou sa na triumfe obhajcu trofeje podieľal Brazílčan Raphinha.
semifinále Španielskeho superpohára:
FC Barcelona - Athletic Bilbao 5:0 (4:0)
Góly: 38. a 53. Raphinha, 23. Torres, 32. Fermin Lopez, 34. Bardghji
