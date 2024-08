Barcelona poslala Lengleta a Roquea na hosťovanie

Barcelona 26. augusta (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona uvoľnil Vitora Roqueho na hosťovanie do tímu Real Betis. "Katalánci" zároveň poslali obrancu Clementa Lengleta do konkurenčného Atletica Madrid.



Devätnásťročný útočník Roque prišiel v januári z Athletica Paranaense po tom, čo ho Barca v júli 2023 podpísala za približne 30 miliónov eur. V tíme sa však počas prvých mesiacov nedokázal presadiť, strelil dva góly v 16 zápasoch. "Dosiahnutá dohoda medzi FC Barcelona a Realom Betis o zapožičaní Vitora Roqueho je do 30. júna 2025 s opciou na ďalší rok," uviedla Barcelona vo vyhlásení podľa AFP, ktorá dodala, že Betis má aj opciu na kúpu.



Dvadsaťdeväťročný francúzsky obranca Lenglet prichádza do Atletica do konca sezóny po predchádzajúcich hosťovaniach v Tottenhame a Aston Ville.



Barcelona zatiaľ nemohla zaregistrovať letnú posilu Daniho Olma v La Lige pre ekonomický problém a prísne finančné pravidlá ligy. Minulý týždeň umožnila Ilkayovi Gundoganovi návrat do Manchestru City a tréner Hansi Flick dúfal, že to klubu poskytne dostatočný priestor na registráciu Olma. Dvadsaťšesťročný stredopoliar, ktorý dokáže hrať na poste ofenzívneho stredopoliara i krídelníka, však nebol k dispozícii na sobotný zápas 2. kola La Ligy s Athleticom Bilbao (2:1).