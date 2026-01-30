Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Barcelona predĺžila kontrakt s Lopezom do júna 2031

Na snímke Fermin Lopez. Foto: TASR/AP

Lopez patrí spolu s Laminom Yamalom a Pedrim Gonzalezom medzi najtalentovanejších mladíkov katalánskeho klubu.

Autor TASR
Barcelona 30. januára (TASR) - Futbalový klub FC Barcelona predĺžil v piatok zmluvu so španielskym stredopoliarom Ferminom Lopezom. Nový kontrakt 22-ročného hráča, ktorý „barca“ nazvala strategickým rozhodnutím, má platnosť do júna 2031.

Lopez patrí spolu s Laminom Yamalom a Pedrim Gonzalezom medzi najtalentovanejších mladíkov katalánskeho klubu. V lete bol blízko prestupu do Chelsea, no zostal v Katalánsku a momentálne je stabilným hráčom pod vedením trénera Hansiho Flicka. V tejto sezóne strelil 10 gólov, z toho polovicu v Lige majstrov, a pridal jedenásť asistencií.

Súčasťou veľkoklubu je od 13 rokov a jeho pôvodná zmluva platila do roku 2029. Za španielsku reprezentáciu má na konte päť štartov, no očakáva sa, že bude na súpiske tímu na tohtoročných MS v USA, Mexiku a Kanade. Informácie priniesla agentúra AP.
