Barcelona predĺžila zmluvu s Bernalom, de Jong sa vracia po zranení

Barcelona 30. septembra (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona predĺžil zmluvu so stredopoliarom Marcom Bernalom do júna 2026. Zároveň u sedemnásťročného mladíka stanovil výkupnú klauzulu na 500 miliónov eur. Katalánci zároveň informovali, že Holanďan Frenkie de Jong bude po zranení členka k dispozícii tímu v utorkovom zápase Ligy majstrov proti švajčiarskemu Young Boys Bern.



Bernal utrpel zranenie ľavého kolena v 98. minúte zápasu 3. kola La Ligy na pôde Vallecana (2:1) po súboji s domácim Isim Palazonom. Z ihriska mu pomohli členovia lekárskeho tímu. Začiatkom septembra podstúpil úspešný chirurgický zákrok zranenia predného krížného väzu a bočného menisku v ľavom kolene. Očakávaná doba rekonvalescencie u defenzívneho stredopoliara by mala byť 12 mesiacov.



Španielsky mladík je produkt barcelonskej mládežníckej akadémie, dosiaľ odohral tri zápasy za A-tím. "Marc bol až do svojho nešťastného zranenia obrovskou senzáciou na začiatku sezóny. Klub je presvedčený, že je báječnou investíciou do budúcnosti a toto presvedčenie vyjadril dnešnou novou zmluvou," uviedla Barcelona v pondelkovom vyhlásení. Keď sa Bernalovi skončí štatút hráča do 19 rokov, klub bude mať opciu na predĺženie kontraktu o ďalšie tri roky.



De Jong si poranil pravý členok v apríli v zápase s Realom Madrid. Hansi Flick s ním však môže počítať už v utorok. Tréner Barcelony povedal, že návrat holandského stredopoliara je pre tím "skvelou správou", aj keď v utorok odohrá len päť alebo desať minút. De Jong vynechal aj letné ME 2024 v Nemecku, Holanďania prehrali v semifinále s Anglickom 1:2. Barcelona bude chcieť proti Young Boys odčiniť úvodnú prehru v tejto sezóne LM, domácemu AS Monaco podľahla 1:2. Informovala o tom agentúra Reuters.