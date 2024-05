Barcelona predĺžila zmluvu s Cubarsim do júna 2027

Madrid 9. mája (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona predĺžil zmluvu s Pauom Cubarsim do júna 2027. Podľa agentúry DPA je v nej zahrnutá výkupná klauzula 500 miliónov eur.



Mladý 17-ročný stopér debutoval v A-tíme "Barcy" iba v januári tohto roka, no odvtedy odohral vo všetkých súťažiach 20 zápasov a stal sa stabilným členom základnej jedenástky.



V marci si vďaka spoľahlivým výkonom v katalánskom klube vyslúžil pozvánku do národného tímu Španielska na prípravné zápasy s Kolumbiou a Brazíliou. Stal sa vtedy najmladším obrancom v histórii so štartom za "La Furiu Roja".