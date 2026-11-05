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Barcelona predĺžila zmluvu s Raphinhom do júna 2030
Dvadsaťdeväťročný útočník predĺžil s „blaugranas“ pôvodnú zmluvu platnú do roku 2028 v čase, keď je s 15 gólmi v 12 zápasoch priebežne najlepší strelec La Ligy.
Autor TASR,aktualizované
Barcelona 5. novembra (TASR) - Španielsky futbalový gigant FC Barcelona si poistil služby svojho kapitána Raphinhu do roku 2030. Dvadsaťdeväťročný útočník predĺžil s „blaugranas“ pôvodnú zmluvu platnú do roku 2028 v čase, keď je s 15 gólmi v 12 zápasoch priebežne najlepší strelec La Ligy.
Športový riaditeľ klubu Deco už v septembri oznámil, že brazílsky reprezentant sa chystá predĺžiť kontrakt. Raphinha patrí vo svojej piatej sezóne s Barcelonou k najlepším hráčom v Európe. K ligovým gólom pridal aj štyri presné zásahy v Lige majstrov. V utorkovom domácom zápase LM proti Aston Ville skóroval dvakrát.
„Vzhľadom na to, čo som s klubom dosiahol individuálne aj kolektívne, dúfam, že v ňom zostanem ešte veľa rokov. Pokiaľ mi nohy budú slúžiť, urobím maximum. Jedna trofej mi stále chýba, ale do roku 2030 ich chcem získať čo najviac,“ povedal Raphinha pre oficiálny klubový web.
Klubu počas leta nevyšiel pokus o získanie čistokrvného útočníka v podobe Juliana Alvareza z Atletica Madrid. Barca sa obrátila na Raphinhu, aby zaplnil medzeru po odchodoch Roberta Lewandowského a Ferrana Torresa. Pred úvodným zápasom La Ligy proti Elche v auguste sa tréner Hansi Flick opýtal Raphinhu, či mu vyhovuje hrať na pozícii „deviatky“, alebo či sa chce vrátiť na krídlo. Raphinhovi sa pozícia zapáčila a skóroval v siedmich z prvých ôsmich duelov La Ligy. Jeho góly výrazne prispeli k pôsobivému vstupu Barcy do sezóny. Katalánsky klub zaznamenal 13 výhier v 15 zápasoch a v nedeľu ho čaká šláger na ihrisku Atletica Madrid, v ktorom sa stretnú aktuálne dva najlepšie tímy tabuľky v súboji o prvú priečku.
Športový riaditeľ klubu Deco už v septembri oznámil, že brazílsky reprezentant sa chystá predĺžiť kontrakt. Raphinha patrí vo svojej piatej sezóne s Barcelonou k najlepším hráčom v Európe. K ligovým gólom pridal aj štyri presné zásahy v Lige majstrov. V utorkovom domácom zápase LM proti Aston Ville skóroval dvakrát.
„Vzhľadom na to, čo som s klubom dosiahol individuálne aj kolektívne, dúfam, že v ňom zostanem ešte veľa rokov. Pokiaľ mi nohy budú slúžiť, urobím maximum. Jedna trofej mi stále chýba, ale do roku 2030 ich chcem získať čo najviac,“ povedal Raphinha pre oficiálny klubový web.
Klubu počas leta nevyšiel pokus o získanie čistokrvného útočníka v podobe Juliana Alvareza z Atletica Madrid. Barca sa obrátila na Raphinhu, aby zaplnil medzeru po odchodoch Roberta Lewandowského a Ferrana Torresa. Pred úvodným zápasom La Ligy proti Elche v auguste sa tréner Hansi Flick opýtal Raphinhu, či mu vyhovuje hrať na pozícii „deviatky“, alebo či sa chce vrátiť na krídlo. Raphinhovi sa pozícia zapáčila a skóroval v siedmich z prvých ôsmich duelov La Ligy. Jeho góly výrazne prispeli k pôsobivému vstupu Barcy do sezóny. Katalánsky klub zaznamenal 13 výhier v 15 zápasoch a v nedeľu ho čaká šláger na ihrisku Atletica Madrid, v ktorom sa stretnú aktuálne dva najlepšie tímy tabuľky v súboji o prvú priečku.