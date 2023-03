Barcelona predĺžila zmluvu so Sergim Robertom

Barcelona 3. marca (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona predĺžil zmluvu so Sergim Robertom do júna 2024. Pôvodný kontrakt by mu vypršal v júni tohto roka, informovala AFP.



"Výkupná klauzula predstavuje sumu 400 miliónov eur," uviedol v stanovisku líder La Ligy. Tridsaťjedenročný pravý obranca je odchovanec katalánskeho klubu, v ktorého A-tíme pôsobí od roku 2010. Za Barcelonu odohral 339 zápasov.