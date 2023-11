Barcelona prehrala so Šachtarom, Dortmund zdolal Newcastle

Hráč Newcastle Joelinton (vľavo) bojuje o loptu s Niklasom Suelem z Dortmundu v zápase F-skupiny Borussia Dortmund - Newcastle United Ligy majstrov vo futbale v Dortmunde 7. novembra 2023. Foto: TASR/AP

4. kolo skupinovej fázy majstrov:



F-skupina:



Borussia Dortmund - Newcastle United 2:0 (1:0)



Góly: 26. Füllkrug, 79. Brandt



/M. Dúbravka (Newcastle) sedel na lavičke/







H-skupina:



Šachtar Doneck - FC Barcelona 1:0 (1:0)



Gól: 40. Sikan

Bratislava 7. novembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona nevyužili šancu zabezpečiť si v predstihu postup do osemfinále Ligy majstrov. V utorňajšom dueli H-skupiny prehrali v Hamburgu so Šachtarom Doneck 0:1. Borussia Dortmund zvíťazila v F-skupine nad Newcastlom United 2:0.Barcelone stačilo na postup do vyraďavačky uhrať proti Šachtaru remízu, no v prvom polčase nevystrelila na bránku a v 40. minúte inkasovala. Giorgij Gočolejšvili potiahol loptu po krídle a jeho center usmernil hlavou do siete Danylo Sikan. Španielsky šampión bol aj v druhom polčase v útoku bezzubý a stratil prvé body v skupine. Šachtar je v tabuľke tretí s trojbodovou stratou na vedúcu Barcelonu.Newcastle nastúpil v Dortmunde bez zranených Alexandra Isaka, Dana Burna i Jacoba Murphyho. V bránke dostal pred slovenským reprezentantom Martinom Dúbravkom opäť prednosť Nick Pope. Borussia sa ujala vedenia v 26. minúte, keď si Nicklas Füllkrug vymenil loptu s Marcelom Sabitzerom a strelou zblízka prekonal Popea. Do druhého polčasu poslal tréner hostí Eddie Howe na ihrisko Anthonyho Gordona a Miguela Almirona s cieľom oživiť ofenzívu. V 58. minúte mohol vyrovnať Joelinton, no v čistej šanci minul bránku. V 79. minúte po štandardke spečatil triumf Borussie Julian Brandt. Vestfálsky tím sa tak so siedmimi bodmi vyhupol na čelo neúplnej tabuľky.