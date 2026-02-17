< sekcia Šport
Barcelona prehrala v Girone, Real Madrid je na čele La Ligy o dva body
Zverenci Hansiho Flicka mali v prvom polčase niekoľko sľubných príležitostí.
Autor TASR
Girona 16. februára (TASR) - Futbalisti FC Barcelona prehrali v stretnutí 24. kola španielskej La Ligy na pôde Girony 1:2. O troch bodoch pre domácich v katalánskom derby rozhodol v 87. minúte Fran Beltran, v nadstavení videl červenú kartu jeho spoluhráč Joel Roca. Krídelník „blaugranas“ Lamine Yamal nepremenil v prvom polčase pokutový kop. Na čele tabuľky je Real Madrid o dva body pred Barcelonou.
Zverenci Hansiho Flicka mali v prvom polčase niekoľko sľubných príležitostí. Napriek tomu, že ich nedokázali premeniť, dostal ešte Yamal v jeho závere možnosť pridať svoj 11. ligový gól. Pokutový kop však namieril len do dolného rohu bránkovej konštrukcie. Za hostí potom predsa len otvoril skóre v 59. minúte obranca Pau Cubarsi. Už o tri minúty neskôr bol aj pri góle Girony, keďže odvrátil center len na kopačku Vladislava Vanata a po jeho prízemnej prihrávke vyrovnal Thomas Lemar. Barcelonu musel niekoľkými zákrokmi zachrániť brankár Joan Garcia, ktorý bol však prikrátky na strelu Beltrana. Ten prišiel do Girony v januári z Celty Vigo. V regionálnom derby si tak hostia nenapravili chuť po nevydarenom štvrtkovom semifinále pohára Copa del Rey, v ktorom podľahli Atleticu Madrid 0:4.
La Liga - 24. kolo:
FC Girona - FC Barcelona 2:1 (0:0)
Góly: 62. Lemar, 87. Beltran - 59. Cubarsi, ČK: 90.+9 Roca (Girona)
