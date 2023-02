Barcelona proti United bez trojice opôr, Varane: Barca ma skvelý tím

Európska liga - odvetné zápasy play off o osemfinále:



ŠTVRTOK 23. februára



18.45 FC Nantes - Juventus Turín (prvý zápas: 1:1)



18.45 AS Monaco - Bayer Leverkusen (3:2)



18.45 PSV Eindhoven - FC Sevilla (0:3)



18.45 FC Midtjylland - Sporting Lisabon (1:1)



21.00 Union Berlín - Ajax Amsterdam (0:0)



21.00 Manchester United - FC Barcelona (2:2)



21.00 AS Rím - Red Bull Salzburg (0:1)



21.00 Stade Rennes - Šachtar Doneck (1:2)

Bratislava 22. februára (TASR) - Šlágrom štvrtkového programu play off o postup do osemfinále Európskej ligy bude odvetný duel medzi futbalistami Manchestru United a FC Barcelona. V prvom zápase sa na Camp Nou zrodila remíza 2:2. Hostia sa musia vyrovnať so stratou trojice opôr, chýbať budú zranení Ousmane Dembele s Pedrim a trest si odpykáva Gavi. Obranca United Raphael Varane upozorňuje, že Barcelona má aj napriek dôležitým absenciám silný tím."Červení diabli" sa naladili na odvetu proti "blaugranas" víťazstvom v Premier League nad Leicestrom 3:0. Výbornú formu potvrdil útočník Marcus Rashford, ktorý sa presadil v piatom stretnutí za sebou. Dvadsaťpäťročný anglický reprezentant patril medzi ústredné postavy aj v úvodnom zápase v Katalánsku. V 52. minúte vyrovnal na 1:1 a o sedem minút neskôr si po jeho prízemnom centri zrazil loptu do vlastnej siete Jules Kounde.uviedol pre španielsky denník Marca obranca United Raphael Varane.Žiadny iný hráč v piatich najlepších európskych ligách nezaznamenal od návratu z MS v Katare viac gólov ako Rashford. Po odchode Cristiana Ronalda preukazuje naplno svoj potenciál, v sedemnástich dueloch strelil 16 gólov. "," citoval web uefa.com trénera United Erika ten Haga.Konštantnú formu si však držia aj Barcelončania, ktorí v nedeľu zaznamenali siedme ligové víťazstvo za sebou, keď zdolali Cadiz (2:0). Na čele španielskej La Ligy majú osembodový náskok pred druhým Realom Madrid. Okrem tradične kvalitnej ofenzívy sa mužstvo Xaviho Hernandeza radí medzi európsku elitu v bránení. Katalánsky klub stanovil nový ligový rekord v počte čistých kont, v 22 zápasoch La Ligy neinkasoval brankár Marc-Andre ter Stegen až v sedemnástich dueloch. Za 2000 minút pustil za svoj chrbát iba sedem striel. "" povedal o súperovi tréner "blaugranas".Na Old Trafford bude chýbať Barcelone trojica kľúčových hráčov. Pre zranenie nefigurujú v nominácii krídelník Ousmane Dembele a stredopoliar Pedri. Hrať nebude ani vykartovaný Gavi, ktorý je dôležitou súčasťou Xaviho mozaiky v strede poľa. "" uvedomuje si Varane.Náročný zápas čaká Juventus Turín, ktorý na domácom ihrisku iba remizoval 1:1 s francúzskym FC Nantes. Oba tímy hrali proti sebe aj v semifinále Ligy majstrov v sezóne 1995/96, taliansky tím vtedy vyhral prvý zápas na domácom ihrisku 2:0 a v odvete prehral 2:3. "Starej dáme" patrí pod vedením trénera Massimiliana Allegriho až siedma priečka v talianskej Serii A. Zaujímavú konfrontáciu v odvete sľubuje duel v Berlíne, kde domáci Union hostí holandského majstra Ajax Amsterdam. Úvodný zápas priniesol bezgólovú remízu. Technický prejav holandskej futbalovej školy narazí na organizovanú nemeckú defenzívu, uvedomuje si to aj obranca Ajaxu Calvin Bassey: "Manko z úvodného zápasu bude doháňať úradujúci víťaz Európskej konferenčnej ligy AS Rím, ktorý prehral v Salzburgu 0:1. Otvorený zostáva zápas Monaka s Bayerom Leverkusen. Prvý duel priniesol vyrovnaný priebeh so šťastnejším koncom pre francúzsky klub, ktorý v závere otočil nepriaznivý stav z 1:2 na 3:2.