Barcelona remizovala v 14. kole La Ligy na pôde Celty Vigo 2:2

La Liga - 14. kolo:



Celta Vigo - FC Barcelona 2:2 (0:1)



Góly: 85. Alfon, 87. Alvarez - 15. Raphinha, 61. Lewandowski, ČK: 82. Casado (barcelona) po druhej ŽK







FC Valencia - Betis Sevilla 4:2 (1:1)



Góly: 50. a 53. Duro, 8. Tarrega, 56. Lopez - 14. Duro (vlastný), 66. Avila







Atletico Madrid - CD Alaves 2:1 (0:1)



Góly: 76. Griezmann (z 11 m), 86. Sörloth - 7. Guridi (z 11 m)







FC Girona - Espanyol Barcelona 4:1 (4:0)



Góly: 16. a 21. Miovski, 4. Gil, 27. Krejčí - 55. Puado







UD Las Palmas - RCD Mallorca 2:3 (0:0)



Góly: 78. Essugo, 82. Silva (z 11 m) - 46. Rodriguez, 56. Navarro, 90.+1 Mojica, ČK: 90. Muriqi (Mallorca)



/D. Greif a M. Valjent (obaja Mallorca) odohrali celý zápas/



Madrid 24. novembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona remizovali v 14. kole španielskej La Ligy na pôde Celty Vigo 2:2- Na čele tabuľky majú päťbodový náskok pred Atleticom Madrid. Barcelona viedla po góloch Raphinhu a Roberta Lewandowskeho 2:0, no v záverečnej desaťminútovke dvakrát inkasovala, keď sa presadili Alfon a Hugo Alvarez.Hráči Valencie si pripísali druhé víťazstvo v prebiehajúcom ročníku súťaže. V sobotnom stretnutí zdolali hráčov Betisu Sevilla 4:2. Dvoma zásahmi sa na tom podpísal útočník Hugo Duro, ktorý si dal v prvom polčase vlastný gól.Atletico Madrid triumfovalo v domácom dueli nad Alavesom 2:1. Na štadióne Metropolitano prehrávalo od 7. minúty po pokutovom kope Jona Guridiho, štvrťhodinu pred koncom hry sa však z penalty presadil Antoine Griezmann a víťazstvo madridského tímu zariadil v 86. minúte Alexander Sörloth.Mallorca v základnej zostave so slovenským brankárom Dominikom Greifom a obrancom Martinom Valjentom zvíťazila v Las Palmas 3:2. Na Kanárskych ostrovoch stratila v závere dvojgólový náskok, no v nadstavenom čase druhého polčasu strelil víťazný gól Kolumbijčan Johan Mojica. Girona triumfovala nad Espanyolom Barcelona jasne 4:1.