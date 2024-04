Barcelona rokuje s Lipskom o príchode odchovanca Olma

Barcelona 20. apríla (TASR) - Predstavitelia Barcelony rokujú s nemeckým futbalovým klubom RB Lipsko ohľadom príchodu odchovanca Daniho Olma. V sobotu o tom informoval španielsky denník Mundo Deportivo.



Športový riaditeľ "blaugranas" Deco sa v stredu stretol s hráčovým agentom Juanmom Lopezom a otcom Andym Barom, pričom diskusia sa podľa periodika uberala "pozitívnym smerom". Olmo má s Lipskom podpísaný kontrakt do leta 2027, zmluva však obsahuje výstupnú klauzulu v hodnote 60 miliónov eur. Vysoký poplatok by mohol Kataláncom spôsobiť ťažkosti, keďže klub má pretrvávajúce finančné problémy. Podľa agentúry DPA Barcelona dúfa, že sa s Lipskom dohodne na splátkach.



Španielsky stredopoliar odišiel z La Masie v roku 2014 do Dinama Záhreb. V Lipsku pôsobí od januára 2020 a v priebehu nasledujúcich ročníkov sa stal jedným z kľúčových hráčov tímu. V drese bundesligistu odohral 145 zápasov, v ktorých strelil 29 gólov a zaznamenal 34 asistencií. V prebiehajúcej sezóne štartoval len v 22 dueloch vo všetkých súťažiach, z hry ho vyradili zranenie kolena a vykĺbené rameno.