Barcelona rozdrvila Betis, Felix s Cancelom si otvorili gólový účet

Barcelona 17. septembra (TASR) - Portugalskí futbaloví reprezentanti Joao Felix a Joao Cancelo si otvorili gólový účet v FC Barcelona. Aj vďaka ich presným zásahom úradujúci španielsky majster v 5. kole La Ligy deklasoval Real Betis 5:0. Ďalšie góly pridali Robert Lewandowski, Ferran Torres a Raphinha.



Španielske médiá po zápase nešetrili superlatívami a označili výkon Barcelony za päťhviezdičkový. Tím Xaviho Hernandeza sa dostal na čelo neúplnej tabuľky o bod pred Real Madrid, ktorého v nedeľu čakal domáci duel s Realom Sociedad San Sebastian. Barcelona sa dobre naladila na utorňajší úvodný zápas nového ročníka Ligy majstrov proti Royalu Antverpy.



Xavi proti Betisu po prvý raz v sezóne zaradil Felixa s Cancelom do základnej jedenástky a obaja sa mu za dôveru odvďačili najlepším spôsobom. "Sú to hráči, ktorí majú veľké individuálne kvality. Do našej hry priniesli nové prvky. Trúfam si povedať, že náš tím je lepší a silnejší ako v minulej sezóne," uviedol kouč Barcelony pre akreditované médiá.



Felix v 25. minúte strelou z ostrého uhla otvoril skóre. "Som veľmi šťastný, že som po dlhom čase opäť nastúpil od začiatku stretnutia. Je to skvelý pocit. Nájsť spoločnú reč s hráčmi Barcelony je jednoduché, pretože majú futbalové myslenie," povedal krídelník, ktorý prišiel do Barcelony na hosťovanie z Atletica Madrid. Uplynulú sezónu strávil na hosťovaní v londýnskej Chelsea. "Zmena mi padla vhod. Teší ma, že som sa vrátil do Španielska. V Barcelone sa páči mne aj mojej rodine," zdôraznil Portugalčan.



Na 5. kolo najvyššej španielskej súťaže nebudú spomínať v dobrom hráči Atletica Madrid, ktorí prehrali na pôde Valencie 0:3. Kormidelník hostí Diego Simeone označil výkon "Los Colchoneros" za jeden z najhorších počas jeho 12-ročného pôsobenia na lavičke tímu.



"Bol to zrejme náš najslabší výkon od môjho príchodu do Atletica. Valencii blahoželám k víťazstvu. Do zápasu nastúpila s oveľa väčšou intenzitou. My sme sa domácim v tomto smere nedokázali vyrovnať, preto sme nemali žiadnu šancu na úspešný výsledok. Musíme sa pozrieť do zrkadla," nešetril Simeone kritikou po prvej prehre v sezóne.