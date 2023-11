Barcelona s ďalším zakopnutím, Xavi:Keď chceme titul, musíme víťaziť

Madrid 26. novembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona pridali v sérii nevýrazných výsledkov ďalšie zakopnutie na pôde Raya Vallecana (1:1). Nad obhajcov titulu sa v tabuľke španielskej La Ligy dostali o skóre hráči Atletica Madrid, ktorí doma zvládli duel s Mallorcou (1:0).



Katalánci tradične dominovali v hre s loptou, no viac príležitostí si vypracovali domáci. Vallecano zamestnalo Inakiho Penu, ktorý nahradil zraneného Marca-Andreho Ter Stegena, štyrmi streleckými pokusmi. Jeden z nich zapadol za tímovú dvojku "blaugranas" v 39. minúte. Lopta sa odrazila k Unaiovi Lopezovi, ktorý spoza hranice tridsiatich metrov využil nepriehľadnú situáciu a poslal Vallecano do vedenia. "V prvom polčase sme dominovali, ale neboli sme dostatočne agresívni, aby sme sa presadili," uviedol tréner Barcelony Xavi Hernandez.



Favorit v druhom dejstve zachránil aspoň bod v 82. minúte, keď si center Alejandra Baldeho zrazil do vlastnej brány obranca Florian Lejeune. "Dali sme gól, mohli sme pridať aj ďalšie. Ak chceme vyhrať ligu, musíme takéto zápasy vyhrať. Musíme byť sebakritickí, v tejto sezóne nás príliš veľa stojí každý strelený gól," poznamenal Xavi, ktorého mužstvo hralo už bez zraneného stredopoliara Gaviho, no s uzdraveným Frenkiem de Jongom. Ten sa vrátil do zostavy Barcelony po dvojmesačnej pauze spôsobenej zranením členka. "Nehrali sme dobre, neboli sme na úrovni, akú môžeme dosahovať. Musíme pracovať na zlepšení," povedal 26-ročný holandský stredopoliar. Gavi si roztrhol predný krížny väz v kolene a má pred sebou niekoľkomesačnú rekonvalescenciu. Jeho spoluhráči 19-ročného mladíka podržali, keď si obliekli na seba tričká s nápisom: "Sme s tebou Gavi."



Zaváhanie Barcelony využilo na posun v tabuľke Atletico Madrid. Víťazstvo "Los Colchoneros" nad Mallorcou (1:0) zariadil 170. gólom za Atletico francúzsky útočník Antoine Griezmann. Ten sa zároveň priblížil ku klubovému rekordérovi v počte presným zásahov Luisovi Aragonesovi (173). Míľnik dosiahol stredopoliar Atletica Koke, ktorý odohral 600. duel za Madridčanov. Na čele je naďalej prekvapivo Girona, ktorá má dvojbodový náskok pred Realom.