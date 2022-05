Barcelona s istotou druhá, Mallorca s Valjentom sa priblížila záchrane

La Liga - 37. kolo:



Athletic Bilbao - Osasuna Pamplona 2:0 (1:0)



Góly: 33. Berenguez, 79. Villalibre







Atletico Madrid - FC Sevilla 1:1 (1:0)



Góly: 30. Jimenez - 85. En Nesyri







Betis Sevilla - FC Granada 2:0 (1:0)



Góly: 14. a 89. Juanmi







FC Cadiz - Real Madrid 1:1 (1:1)



Góly: 37. Sobrino - 5. M. Diaz







FC Getafe - FC Barcelona 0:0







Levante Valencia - Deportivo Alaves 3:1 (0:1)



Góly: 53. Duarte, 75. Marti, 90.+5. Morales - 36. Joselu







Real Mallorca - Rayo Vallecano 2:1 (1:0)



Góly: 13. Muriqi, 90.+2. Prats - 60. Ciss



/M. Valjent (Mallorca) celý duel/







FC Villarreal - Real Sociedad San Sebastian 1:2 (1:0)



Góly: 43. Coquelin - 56. Isak, 73. Zubimendi







Celta Vigo - FC Elche 1:0 (1:0)



Gól: 9. D. Suarez

Madrid 15. mája (TASR) - Futbalisti FC Barcelona remizovali v nedeľnom stretnutí predposledného 37. kola španielskej La ligy na ihrisku Getafe 0:0 a zaistili si konečnú 2. priečku v sezóne 2021/22. Pred druhým Atleticom majú náskok piatich bodov.V dôležitom priamom súboji o účasť v budúcom ročníku Ligy majstrov Atletico Madrid remizovalo doma s FC Sevilla 1:1. Po góle stopéra Joseho Jimeneza v 30. min po rohovom kope viedlo, no hostia päť minút pred koncom vyrovnali po góle Jusufa En Nesyriho. Remíza obom mužstvám stačila k miestenke do najprestížnejšej európskej súťaže. Bielo-červený sevillský klub má na 4. mieste trojbodový náskok pred mestským rivalom Betisom, no má s ním lepšie vzájomné zápasy.Real Mallorca v zostave aj so slovenským obrancom Martinom Valjentom si vylepšil vyhliadky na záchranu, keď doma zdolal Rayo Vallecano 2:1. Domáci viedli od 13. min, keď skóroval Vedat Muriqi, no po hodine vyrovnal Pathe Ciss. V druhej minúte nadstaveného času zariadil Mallorce tri body striedajúci Abdon Prats. Klub z Baleárskych ostrovov sa bodovo vyrovnal Cadizu, s ktorým má lepšiu bilanciu. Cadiz doma remizoval s istým šampiónom Realom Madrid 1:1.Levante zvíťazilo nad Alavesom 3:1. Pre klub z Valencie to však bola labutia pieseň, pretože spoločne so svojím súperom zo súťaže už s istotou vypadáva.