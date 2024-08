Barcelona sa dohodla s Lipskom na prestupa Olma

Barcelona 6. augusta (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Dani Olmo mieri z RB Lipsko do FC Barcelona. Vedenie katalánskeho klubu sa podľa renomovaného novinára Fabrizia Romana už ústne dohodlo s bundesligistom na prestupe ofenzívneho univerzála, za ktorého zaplatí 55 miliónov eur, plus ďalších sedem v bonusoch.



Ako informoval denník Marca, Olmo vycestoval v utorok popoludní do Barcelony, kde má absolvovať lekársku prehliadku. S "blaugranas" následne podpíše šesťročný kontrakt platný do júna 2030.



Dvadsaťšesťročný Španiel, ktorý dokáže hrať na poste ofenzívneho stredopoliara i krídelníka, veľmi túžil prestúpiť do Barcelony. Klub pod vedením Joana Laporta dal na stôl najprv dve ponuky, ktoré Lipsko neprijalo. Štvrtý tím minulej sezóny nemeckej Bundesligy prikývol až na tretí návrh, uviedla Marca. O Olma prejavil záujem aj Bayern Mníchov, ale to už bolo v čase, keď mal čerstvý majster Európy vo vrecku dohodu s Barcelonou.



Olmo prišiel do Lipska pred štyrmi rokmi z Dinama Záhreb. Za nemecký klub nastúpil v 107 ligových zápasoch, v ktorých strelil 17 gólov. Na konte má aj 39 štartov a 11 gólov za národný tím, Španielsku pomohol tromi presnými zásahmi aj k zisku titulu na nedávnych ME.