Barcelona sa rozišla s Xavim, povedie ju Flick

Barcelona 29. mája (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona v stredu oznámil, že rozviazal zmluvu s trénerom Xavim Hernandezom. Podľa správ španielskych médií a televíznej stanice Sky už podpísala zmluvu do júna 2026 s Nemcom Hansim Flickom.



Klub informoval, že sa s predchádzajúcim kormidelníkom dohodol aj na spôsobe ukončenia spolupráce. Zmluvu mal do júna 2025.



Barca ukončila predchádzajúcu ligovú sezónu na druhom mieste za majstrovským Realom Madrid. V tejto sezóne nedokázala vyhrať ani jednu trofej. Minulý piatok vedenie klubu oznámilo, že sa na konci ročníka rozlúči s Xavim. Bolo však nutné, aby sa obe strany dohodli na podmienkach. Bývalý hráč tímu médiám povedal, že klubu, ktorý je značne zadlžený, nebude klásť žiadne prekážky. Podľa niektorých informácií sa 44-ročný tréner dokonca vzdal niekoľkých miliónov. Katalánsky klub sa mu poďakoval, no o podmienkach rozchodu neposkytol žiadne podrobnosti. Informovala agentúra DPA.



Pre 59-ročného Flicka je to od skončenia funkcie na reprezentačnej Nemecka v septembri minulého roka prvý angažmán. Predtým strávil dva roky v Bayerne Mníchov, s ktorým vyhral Ligu majstrov a dva ligové tituly. Flick sedel na lavičke Bayernu aj vo štvrťfinále LM v roku 2020, keď nemecký klub rozdrvil Barcelonu 8:2.