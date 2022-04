Barcelona sa senzačne bránila, no nedopustila ďalšiu senzačnú prehru

Barcelona 22. apríla (TASR) - Futbalisti FC Barcelona nateraz zažehnali črtajúcu sa výsledkovú krízu a vďaka vydretému víťazstvu v San Sebastiane 1:0 si udržali druhú pozíciu v najvyššej španielskej súťaži. Rovnaký počet bodov má na treťom mieste FC Sevilla po triumfe na pôde Levante 3:2, Katalánci však odohrali o zápas menej a sú na dobrej ceste vybojovať si účasť v Lige majstrov.



Barcelona vypadla vo štvrťfinále Európskej ligy po domácej prehre s Eintrachtom Frankfurt 2:3 a ešte senzačnejšie potom v La Lige podľahla na vlastnom štadióne Cadizu 0:1. TASR pripomína, že tomu istému Cadizu, ktorý figuruje o jediný bod nad pásmom zostupu a ktorý dostal vo štvrtok doma od Bilbaa tri góly v prvom polčase (2:3). Bilbao, ktoré je na ôsmej priečke, nastrieľalo v tomto ročníku menej gólov ako desiata Valencia či predposledné Levante.



Zverencov Xaviho Hernandeza však tento neúspech nedemoralizoval a v San Sebastiane zabodovali naplno, hoci na rozdiel od predchádzajúceho vystúpenia vonkoncom nemali drvivú prevahu. Naopak, prekvapujúco sa väčšinu zápasu museli brániť, v druhom polčase ich domáci prevýšili v držaní lopty (58%:42%), strelách (5:1) i strelách na bránku (3:0). Hosťom stačil na víťazstvo jediný zásah, ktorý už v 11. minúte vsietil Pierre-Emerick Aubameyang. Bol to jeho jedenásty gól v barcelonskom drese od januárového príchodu. K výsledku prispeli zahodené šancu Realu Sociedad, ako aj zákroky brankára Marca-Andreho ter Stegena.



"V dlhých úsekoch hry nad nami súper dominoval, častejšie držal loptu. Je to skvelý a fyzicky veľmi silný tím. Dosiahli sme veľké víťazstvo," vyhlásil Xavi, ktorý deň pred zápasom apeloval na hráčov, aby sa zbavili "negatívnej dynamiky" po dvoch nečakaných prehrách za sebou. Starosti mu však robia zdravotné patálie v zadných radoch. Z trávnika pre zranenia postupne vynútene odišli Ronald Araujo, Dani Alves aj Gerard Pique. Jordi Alba dohral napriek tomu, že podľa agentúry AFP nepôsobil v stopercentnom stave. Xavi bude dúfať, že ich problémy nie sú príliš vážne: "Sme na konci sezóny, už dosť trpíme. Trápi nás únava a trápia nás ďalšie problémy, no je to normálne, keď uvážime nabitý kalendár našich zápasov."



K miestenke do LM sa priblížila aj Sevilla. Jesus Corona dal dva góly v úvodnom dejstve a víťazný zásah strelil v závere Jules Kounde. Kapitán Levante Jose Luis Morales nepremenil desať minút predtým jedenástku, ktorou mohol vyrovnať na 2:2, namiesto toho bolo 1:3. Na konci už len skorigoval výsledok Roberto Soldado a Levante zostalo na predposlednej priečke so šesťbodovým mankom na sedemnásty Cadiz. FC Barcelona a FC Sevilla majú dva body k dobru na štvrté Atletico Madrid a šesť na piaty Betis Sevilla. Šiesty San Sebastian nazbieral o dva body menej ako Betis a prehrou si pribuchol dvere do LM.