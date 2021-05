Barcelona sa udržala v hre o titul, Schreuder: Stále žijeme

Barcelona 3. mája (TASR) - Ani 34. kolo najvyššej španielskej futbalovej súťaže nevnieslo viac svetla do boja o titul. V sobotu zvládli svoje zápasy Atletico i Real Madrid, v nedeľu bola úspešná aj Barcelona, ktorá zvíťazila vo Valencii 3:2. Na čele tabuľky sú s dvojbodovým náskokom hráči Atletica Madrid. Bez šance nie je ani FC Sevilla, ktorý síce stráca šesť bodov, ale má duel k dobru.



Ani jedno víťazstvo hlavných kandidátov na titul sa nezrodilo ľahko. Atletico mohlo v Elche inkasovať v nadstavenom čase, ale Fidel z penalty nevyrovnal na 1:1. Real Madrid pri triumfe nad Osasunou 2:0 zlomil súpera až v záverečnej štvrťhodine. A aj Barcelona sa potrápila. "Vedeli sme, že nás nečaká nič jednoduché. Pokojné zápasy sú iba tie, v ktorých o nič nejde a my stále bojujeme," povedal stopér "blaugranas" Gerard Pique.



V 50. minúte poslal Gabriel Paulista do vedenia Valenciu. Hoci sa zdalo, že jeho gólovej hlavičke po rohovom kope predchádzal faul na brankára Marca-Andreho ter Stegena, jeho zásah platil. Hrdinom Barcelony sa stal opäť Lionel Messi, napriek tomu, že nepremenil jedenástku. V 56. minúte zahral Antonio Latorre Grueso rukou vo vlastnej šestnástke a Messi mohol vyrovnať. Zoči-voči svojmu bývalému spoluhráčovi Jasperovi Cillessenovi však zaváhal, holandský brankár vystihol smer a nedôraznú jedenástku vyrazil. Messi však chybu okamžite napravil a v následnej skrumáži dorazil loptu do siete. Už o päť minút neskôr sa karta obrátila a Antoine Griezmann zvýšil na 2:1 pre hostí, ktorí vzápätí udreli opäť. Messi sa postavil k priamemu kopu a presnou strelou pridal tretí gól Barcelony. Napokon to bol zásah víťazný. V závere totiž parádne trafil Carlos Soler a na chvíľu ešte zdramatizoval zápas. Nakoniec to však bolo zo strany Valencie všetko.



Barcelonu viedol na lavičke Alfred Schreuder, asistent potrestaného trénera Ronalda Koemana, ktorého vylúčili v predchádzajúcom dueli s Granadou. "Ukázali sme charakter. V prvom polčase sme hrali dobre, ale nedali sme gól. Potom sme inkasovali, ale zareagovali sme správne. Celý zápas sme dominovali proti silnému súperovi. Opakujem, tím má charakter," povedal Schreuder podľa periodika Marca.



V sobotu čaká na Kataláncov ďalší kľúčový duel, na Camp Nou privítajú Atletico Madrid. Ak zvíťazia, dostanú sa pred neho o bod. Problémom môže byť "biely balet", s ktorým majú na konte rovnaký počet bodov, ale horšiu bilanciu zápasov ako hlavné rozdielové kritérium. Schreuder však na pozápasovej tlačovej konferencii nechcel špekulovať a vyzdvihol dôležitosť sústredenia sa na vlastné výsledky: "Stále žijeme. Na iných nehľadíme, iba na seba. Na budúci týždeň nás nečaká posledný zápas, ešte zostávajú štyri kolá. Áno, veríme, že naši hráči môžu vyhrať ligu. Od januára sme znížili výraznú stratu na Atletico a chceme pokračovať v dobrých výkonoch. Vieme však, že nás čaká dôležitý zápas."