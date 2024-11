Barcelona sa vráti na Camp Nou najskôr až v polovici februára

Barcelona 20, novembra (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona v stredu uviedol, že jeho návrat na Camp Nou sa posunie minimálne do polovice februára. Na ikonickom štadióne prebieha modernizácia.



Barcelona tak odohrá ligové zápasy s Valenciou a Alavesom na prelome januára a februára v prechodnom domove na štadióne Montjuic. Dôvodom sú pravidlá UEFA, ktoré klubom zakazujú meniť stánky počas ligovej časti Ligy majstrov a zároveň vysoké náklady a logistické ťažkosti v prípade, že by mala otvorené oba štadióny.



Na Camp Nou by sa katalánsky klub mohol vrátiť 16. februára v súboji s Rayom Vallecano. Barcelona pôvodne plánovala návrat už na konci tohto roka.



Slávny štadión by mali skompletizovať v lete 2026, pričom jeho kapacita by sa mala vyšplhať až na 105.000 divákov. Modernizačné a rozširovacie práce odštartovali v júni 2023. Informovala agentúra AFP.