Barcelona si momentálne nemôže dovoliť Neymara, tvrdí prezident klubu

Barcelona 2. augusta (TASR) - Pre španielsky futbalový klub FC Barcelona je nemožné opätovne angažovať Neymara v súčasnom ekonomickom prostredí, ktoré vytvorila pandémia nového koronavírusu. Vyhlásil to prezident klubu Josep Maria Bartomeu. Brazílsky útočník putoval z Katalánska v roku 2017 do Paríža St. Germain za rekordných 222 miliónov eur.



Barcelona podľa Bartomeua zarobila od marca do júna o 200 miliónov eur menej, než očakával. "Neymar? V tejto situácii to je nerealizovateľné a okrem toho ho PSG ani nechce predať. Všetky európske kluby sú zasiahnuté, nebude to trvať iba rok, ale tri, štyri roky," povedal Bartomeu pre španielske periodikum Sport.



Katalánci chceli angažovať aj argentínskeho útočníka Lautara Martineza z Interu Miláno. "Rokovania sa zastavili, situácia nám neumožňuje väčšie investície. Mysleli sme si, že v sezóne 2020/2021 získame 1,1 miliardy eur, ale budeme mať 30 percent z toho. Ak sa situácia s pandémiou nezlepší, naďalej budeme strácať peniaze. Musíme dôkladne posudzovať všetky výdavky," dodal Bartomeu.