Barcelona si na zníženie platového zaťaženia musí počkať aspoň 2 roky

Barcelona 6. októbra (TASR) - Španielskemu futbalovému klubu FC Barcelona bude trvať minimálne ďalšie dve sezóny, kým zníži svoje platové zaťaženie na udržateľnú úroveň. Katalánci si musia počkať, kým z ich kádra odídu niektorí z najskúsenejších hráčov a potom môžu stabilizovať financie, uviedol viceprezident klubu pre ekonomickú oblasť Eduard Romeu.



Španielsky klub sa v minulosti dokázal dostať z veľkého platového zaťaženia, keď z mužstva odišli hráči ako Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann či Philippe Coutinho. V aktuálnej sezóne však do tímu prišli Robert Lewandowski, Raphinha či Jules Kounde, ktorí prehĺbili platovú záťaž z 518 na 656 miliónov eur.



Romeu potvrdil, že uplynutím niektorých kontraktov dokážu zaťaženie znížiť. Podľa neho ide o zmluvy Gerarda Piqueho, Sergia Busquetsa a Jordiho Albu. Busquets údajne odíde na konci sezóny do americkej MLS. Pique a Alba majú aktívny kontrakt do roku 2024, pripomenula agentúra AP.



Barcelona plánuje svoje platové zaťaženie okresať na sumu 500 miliónov eur, pričom 420 vyčlení pre prvé mužstvo a zvyšných 80 rozdelí medzi rezervný a mládežnícky tím. Katalánskemu klubu sa podarilo skončiť uplynulú sezónu v plusových číslach (98 mil.), avšak až po predaji 25% televíznych práv na La Ligu na 25 rokov. Romeu uviedol, že na sezónu 2022/23 má Barcelona rozpočtované príjmy vo výške 1,4 miliardy eur a plánovaný zisk po zdanení 275 miliónov eur.