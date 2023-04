Barcelona si podľa prezidenta La Ligy teraz nemôže dovoliť Messiho

Madrid 19. apríla (TASR) - FC Barcelona si v súčasnej finančnej situácii nemôže dovoliť opätovné angažovanie argentínskeho futbalistu Lionela Messiho. Vyhlásil to v stredu prezident španielskej La Ligy Javier Tebas.



Messimu skončí po sezóne platnosť kontraktu s Parížom St. Germain a očakáva sa jeho odchod. "Dnes by sme ho zaregistrovať ako hráča nemohli. Stále je však čas. Nebudeme kvôli Messimu meniť finančné pravidlá," vyhlásil Tebas na tlačovej konferencii.



Barcelona by však podľa šéfa španielskej najvyššej súťaže mohla vylepšiť svoju situáciu predajom hráčov. Správu priniesla AFP.