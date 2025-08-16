< sekcia Šport
Barcelona si poistila služby Koundeho do roku 2030
Autor TASR
Barcelona 16. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Jules Kounde zostáva súčasťou FC Barcelona minimálne do júna 2030. Dvadsaťšesťročný obranca podpísal s úradujúcim šampiónom španielskej La Ligy nový päťročný kontrakt.
Kounde prestúpil na Camp Nou v roku 2022 z konkurenčnej Sevilly, počas svojho doterajšieho pôsobenia dopomohol k zisku dvoch ligových titulov, jedného Španielskeho pohára a dvoch domácich Superpohárov. V predchádzajúcom ročníku zasiahol do 53 súťažných duelov, zaznamenal v nich štyri presné zásahy a osem asistencií.
S Barcelonou mal pôvodne platný kontrakt do roku 2027, vedenie klubu sa v tomto období zameralo na dlhodobé zmluvy pre dôležitých členov tímu. „Som tu veľmi šťastný a cítim sa tu komfortne. Motivujú ma klubové ambície. Každý rok bojujeme o tituly a nemám dôvod odísť,“ vyjadril sa Kounde prednedávnom pre ESPN. V prvom kole nového ročníka La Ligy sa so spoluhráčmi predstavia proti Mallorce.
