Sobota 16. august 2025
Barcelona si poistila služby Koundeho do roku 2030

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kounde prestúpil na Camp Nou v roku 2022 z konkurenčnej Sevilly.

Autor TASR
Barcelona 16. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Jules Kounde zostáva súčasťou FC Barcelona minimálne do júna 2030. Dvadsaťšesťročný obranca podpísal s úradujúcim šampiónom španielskej La Ligy nový päťročný kontrakt.

Kounde prestúpil na Camp Nou v roku 2022 z konkurenčnej Sevilly, počas svojho doterajšieho pôsobenia dopomohol k zisku dvoch ligových titulov, jedného Španielskeho pohára a dvoch domácich Superpohárov. V predchádzajúcom ročníku zasiahol do 53 súťažných duelov, zaznamenal v nich štyri presné zásahy a osem asistencií.

S Barcelonou mal pôvodne platný kontrakt do roku 2027, vedenie klubu sa v tomto období zameralo na dlhodobé zmluvy pre dôležitých členov tímu. „Som tu veľmi šťastný a cítim sa tu komfortne. Motivujú ma klubové ambície. Každý rok bojujeme o tituly a nemám dôvod odísť,“ vyjadril sa Kounde prednedávnom pre ESPN. V prvom kole nového ročníka La Ligy sa so spoluhráčmi predstavia proti Mallorce.
.

