Barcelona si upísala 17-ročného Blanca, začne v B-tíme

Barcelona 8. januára (TASR) - Sedemnásťročný futbalista Fabio Blanco podpísal zmluvu s FC Barcelona do júna 2024. Tínedžer, ktorý je v kádri španielskej reprezentácie do 19 rokov, prišiel do katalánskeho klubu z bundesligového Eintrachtu Frankfurt.



Blanco je odchovanec akadémie Valencie, na novom pôsobisku začne najprv v B-tíme. Vo Frankfute hral od júla, nastúpil v ôsmich zápasoch tímu do 19 rokov, v ktorých dal dva góly. Premiéru v novom tíme by mohol absolvovať v nedeľu proti Betisu Deportivo. Informácie priniesla agentúra DPA.