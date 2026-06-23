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Barcelona si uplatnila opciu na egyptského útočníka Abdelkarima
Ten prišiel do katalánskej metropoly v januárovom prestupovom období z Al Ahly a uplynulé mesiace strávil v mládežníckom tíme Juvenil A v kategóriách do 16 a 18 rokov.
Autor TASR
Barcelona 23. júna (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona využil opciu a uzavrel kontrakt s egyptským útočníkom Hamzom Abdelkarimom. Ten prišiel do katalánskej metropoly v januárovom prestupovom období z Al Ahly a uplynulé mesiace strávil v mládežníckom tíme Juvenil A v kategóriách do 16 a 18 rokov.
V 11 zápasoch strelil šesť gólov. Klub využil opciu na jeho odkúpenie, pričom zmluva platí do roku 2029. Barcelona neinformovala o výške kontraktu, no podľa španielskych médií by malo ísť o 1,5 milióna eur. Osemnásťročný Egypťan Abdelkarim reprezentuje svoju krajinu na prebiehajúcich MS v USA, Mexiku a Kanade.
V 11 zápasoch strelil šesť gólov. Klub využil opciu na jeho odkúpenie, pričom zmluva platí do roku 2029. Barcelona neinformovala o výške kontraktu, no podľa španielskych médií by malo ísť o 1,5 milióna eur. Osemnásťročný Egypťan Abdelkarim reprezentuje svoju krajinu na prebiehajúcich MS v USA, Mexiku a Kanade.