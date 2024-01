Barcelona skončila v domácom pohári vo štvrťfinále po prehre s Bilbaom

štvrťfinále Španielskeho pohára:



Athletic Bilbao - FC Barcelona 4:2 (1:2)



Góly: 1. Guruzeta, 49. Sancet, 105+2. I. Williams, 120.+1 N. Williams - 26. Lewandowski, 32. Yamal



/Bilbao postúpilo do semifinále/

Madrid 25. januára (TASR) - Futbalisti FC Barcelona prehrali vo štvrťfinále Španielskeho pohára s Athleticom Bilbao 2:4 po predĺžení a v súťaži skončili. Rozhodujúci gól strelil Inaki Williams, ktorý ešte v pondelok hral za Ghanu na Africkom pohári národov.Bilbao išlo do vedenia už v prvej minúte zásluhou Gorku Guruzetu, no Barcelona otočila skóre po góloch Roberta Lewandowského a 16-ročného Lamineho Yamala. Oihan Sancet však na začiatku druhého polčasu vyrovnal a poslal zápas do predĺženia. V ňom rozhodol v 105. minúte Inaki Williams, v závere pridal ešte jeden gól jeho brat Nico Williams.Pre Barcu je to v krátkom čase druhý neúspech, tento mesiac prehrala vo finále španielskeho Superpohára s Realom Madrid 1:4.