Barcelona stratila body na pôde Betisu

Sevilla 8. decembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona stratili body v štvrtom z uplynulých piatich stretnutí v španielskej lige a ich náskok na čele tabuľky sa opäť zmenšil. Katalánci v sobotu dvakrát viedli na ihrisku Betisu Sevilla, ale v nadstavenom čase druhého polčasu prišli o víťazstvo, keď sa presadil krídelník domácich Assane Diao a upravil na konečných 2:2. Ich zaváhanie využil Real Madrid, ktorý uspel na pôde Girony 3:0.



Úradujúci majster má síce dvojbodové manko na Barcelonu, ale zápas k dobru. "Sme mladý tím a musíme sa veľmi zlepšiť. Potrebujem byť silnejší, najmä keď hráme na ihriskách súperov. Máme kvalitu, ale musíme ju ukázať v každom zápase," uviedol tréner hostí Hansi Flick podľa AFP. Pätdesiatdeväťročný nemecký kouč videl po hodine hry červenú kartu za protesty pri odpískaní pokutového kopu pre Betis a duel dopozeral z hľadiska: "Nikomu som nič poriadne nepovedal, bola to reakcia pre mňa samého. Som sklamaný z môjho vylúčenia, pretože to sa mi to ešte nikdy nestalo. Ale v Španielsku to tak možno funguje a musím to prijať."



Betis vstúpil do zápasu lepšie, no hlavičku Diega Llorenteho zastavil na bránkovej čiare Raphinha a zakončenie Abde Ezzalzouliho zneškodnil Iňaki Peňa. Pred prestávkou udreli hostia, Jules Kounde našiel v šestnástke Roberta Lewandowského, ktorý poslal loptu do siete. Poľský kanonier dosiahol 16. gól v tejto sezóne La Ligy a kraľuje tabuľke strelcov.



Domáci po zmene strán začali rovnako, ako v prvom polčase. Sergi Altimira zakončením hlavou tesne minul pravú žrď a pri strele Chimyho Avilu sa vyznamenal Peňa. Betis nakoniec vyrovnal z penalty. Frenkie de Jong fauloval Vitora Roqueho a po preskúmaní systémom VAR rozhodca nariadil pokutový kop, ktorý premenil Lo Celso. Hostia v 82. minúte opäť viedli zásluhou Ferrana Torresa a zdalo sa, že smerujú k trom bodom. "Sme sklamaní, pretože sme premárnili šancu na víťazstvo. Stratili sme dva body. Neodohrali sme dobrý zápas a neurobili sme všetko, čo sme potrebovali, aby sme priniesli všetky body domov,“ povedal obranca Kounde podľa klubového webu.



Hrdinom bol nakoniec 19-ročný Diao, ktorý po centri Aitora Ruibala zariadil domácim cenný bod. "Z gólu mám veľkú radosť. Teraz chcem dosiahnuť viac," uviedol autor presného zásahu na 2:2. Podľa trénera Manuela Pellegriniho malo jeho mužstvo aj na víťazstvo: "Myslím si, že sme stratili dva body, zaslúžili sme si viac. Výkon ma veľmi teší, ale výsledok je trpký." Betisu patrí v tabuľke 11. miesto, ale len tri body za pohárovými priečkami.