Barcelona stratila prvé body v sezóne, v Pamplone prehrala 2:4

Hráč Barcelony Ferran Torres bojuje o loptu s hráčom Osasuny Juanom Cruzom počas futbalového zápasu španielskej La Ligy medzi Osasunou a Barcelonou na štadióne El Sadar v Pamplone v sobotu 28. septembra 2024. Foto: TASR/AP

La Liga - 8. kolo:



Osasuna Pamplona - FC Barcelona 4:2 (2:0)



Góly: 18. a 72. Budimir (druhý z 11 m), 28. Zaragoza, 85. Bretones - 53. Victor, 89. Yamal







Real Sociedad San Sebastian - FC Valencia 3:0 (1:0)



Góly: 80.a 90+3. Oskarsson, 8. Kubo







Rayo Vallecano - CD Leganes 1:1 (1:0)



Góly: 8. Camello - 55. Cruz





Getafe CF - Deportivo Alaves 2:0 (1:0)



Góly: 42. Arambarri, 68. Milla (z 11 m)

Madrid 28. septembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona stratili prvé body v tejto sezóne La Ligy. V 8. kole najvyššej španielskej súťaže prehrali na pôde Osasuny Pamplona 2:4 Napriek zakopnutiu sú na čele tabuľky o štyri body pred Realom Madrid, ktorý nastúpi v nedeľu v mestskom derby proti Atleticu.Osasuna bola od začiatku aktívnejšia a v 18. minúte sa ujala vedenia po hlavičke chorvátskeho útočníka Anteho Budimira. V 28. minúte zvýšil náskok "býkov" Bryan Zaragoza, ktorý dostal prihrávku do behu, urobil Inakimu Penovi kľučku a skórovsl do prázdnej bránky. Katalánci síce po zmene strán znížili zásluhou Paua Victora, no po presných zásahoch Budimira z pokutového kopu a Abela Bretonesa viedla Osasuna už 4:1. Prehru Barcelony skorigoval v závere striedajúci Lamine Yamal.Hráči Getafe zvíťazili nad Deportivom Alaves 2:0. Po prvom triumfe v sezóne sa v neúplnej tabuľke posunuli na 14. miesto. Real Sociedad San Sebastian si poradil s Valenciou 3:0.