Barcelona triumfovala na pôde Realu Madrid 4:0

La Liga - 29. kolo:



Real Madrid - FC Barcelona 0:4 (0:2)



Góly: 29. a 51. Aubameyang, 38. Araujo, 47. Torres, ŽK: Kroos, Camavinga, Vazquez - Busquets, De Jong, Alba, Gonzalez



Real: Courtois – Carvajal (46. Diaz), Militao, Alaba, Nacho (64. Vazquez) - Kroos (46. Camavinga), Modrić, Casemiro – Valverde, Vinicius Junior, Rodrygo (64- Asensio)



Barcelona: Ter Stegen – García, Pique, Araújo, Alba (86. Alves)– Pedri (86. Gonzalez), Busquets, De Jong (71. Gavi)– Dembele (80. Traore), Aubameyang (71. Depay), Torres

Madrid 20. marca (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v šlágri 29. kola španielskej La Ligy na pôde Realu Madrid presvedčivo 4:0. V prestížnom El Clasicu sa dvakrát strelecky presadil Pierre-Emerick Aubameyang, ďalšie presne zásahy pridali Ronald Araujo a Ferran Torres. Real je napriek prehre na čele tabuľky s náskokom deviatich bodov pred FC Sevilla. Tretia Barcelona stráca na lídra 12 bodov.Na Santiago Bernabeu boli hráči Barcelony od úvodu aktívnejší, veľmi dobre kombinovali v strede poľa a dostávali sa do prečíslení. V 12. minúte agilný Ferran Torres našiel po rýchlom prieniku na päťke Aubamayanga. Gabonský útočník však mieril vo vyloženej šanci do stredu bránky- Hostia pokračovali v tlaku a v 29. minúte sa ujali vedenia, keď Aubameyang po centri Ousmaneho Dembeleho hlavou zblízka prekonal Thibauta Courtoisa. Real bol nedôsledný pri bránení a v 38. minúte to využil Araujo, ktorý po rohu zvýšil na 2:0.Do druhého polčasu poslal tréner Realu Carlo Ancelotti na ihrisko Eduarda Camavingu a Mariana Diaza v snahe oživiť hru. V 47. minúte však Barcelona zasadila domácim tretí gólový úder. Aubameyang pätičkou prihral Torresovi, ktorý skóroval strelou z prvej. Real bol zrelý na uterák, kopil chyby v defenzíve. V 51. minúte sa po prihrávke za obranu dostal k lopte Torres a prihral pred seba Aubameyangovi. Ten vnikol do šestnástky a lišiacky prehodil Courtoisa - 0:4. Real, ktorému pre zranenie chýbal Karim Benzema, už nedokázal skorigovať výsledok. Striedajúci Lucas Vazquez mieril v závere vysoko nad.