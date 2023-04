Barcelona ukončila strelecké trápenie, Xavi: Zareagovali sme

Madrid 30. apríla (TASR) - Futbalisti Barcelony ukončili v sobotu nepriaznivú streleckú šnúru a priblížili sa k zisku prvého ligového titulu od roku 2019. Real Betis, ktorý bol od 33. minúty v početnej nevýhode, zdolali jednoznačne 4:0 a šesť kôl pred koncom súťaže tak majú na Real Madrid 11-bodový náskok. Ten vyhral 4:2 nad Almeriou aj vďaka čistému hetriku Karima Benzemu.



Barcelona mala pred sobotňajším stretnutím na konte len dva strelené góly za päť zápasov. Proti Betisu otvoril skóre Andreas Christensen a po druhej žltej karte pre Edgara Gonzaleza sa presadili Robert Lewandowski, Raphinha a v 82. minúte poslal loptu do vlastnej brány Guido Rodriguez. Argentínsky stredopoliar usmernil do siete pas od Ansua Fatiho. Gonzalez bol pritom na trávniku len 21 minút - striedal za zraneného Luiza Felipeho. Domáci mohli svoje vedenie ešte zvýšiť, no ich súpera dvakrát podržal brankár Rui Silva. Víťazstvo prišlo po niekoľkých nepriaznivých výsledkoch vrátane stredajšej prehry na ihrisku Raya Vallecano.



"Zareagovali sme. Dosť sme sa zlepšili a celý tím zareagoval veľmi dobre. Dostali sme sa do vedenia a po červenej karte to išlo podľa našich predstáv," citovala trénera domácich Xaviho agentúra AFP. Kormidelník postavil do základu strelca úvodného gólu Christensena, ktorý vynechal šesť predošlých duelov pre zranenie. V sobotu oslávil svoj návrat hlavičkou po centri Raphinhu v 14. minúte. Pri nasledujúcom góle v podaní najlepšieho strelca tohto ligového ročníka Lewandowského asistoval Jules Kounde.



Vyše štvrťhodinu pred koncom riadneho hracieho času poslal Xavi do hry Ousmana Dembeleho, ktorý nehral pre zranenie tri mesiace. Po štvrtom góle nahradil Gaviho pätnásťročný útočník Lamine Yamal, ktorý sa stal najmladším hráčom v histórii klubu s premiérou v La Lige. Po troch minútach na ihrisku využil pošmyknutie krajného obrancu Martina Montoyu a bol blízko k prekonaniu rekordu najmladšieho strelca najvyššej španielskej súťaže. Ten drží Fabrice Olinga, ktorý skóroval v roku 2012 ako 16-ročný za Malagu. "Rozprávali sme sa o tom na lavičke. Myslím, že keď som mal pätnásť, hral som za svoj miestny tím. Vidieť ho na tomto štadióne so všetkými fanúšikmi je skvelé," povedal Raphinha k premiére svojho spoluhráča.



Na opačnej strane absolvoval svoju derniéru na Camp Nou 41-ročný stredopoliar Joaquin Sanchez, ktorý po tejto sezóne ukončí kariéru. Nastúpil v 64. minúte a od fanúšikov súpera si vyslúžil potlesk v stoji.



Na Lewandowského sa v tabuľke strelcov dotiahol Benzema, ktorý vsietil v sobotu tri góly v priebehu 37 minút. Kapitán "Bieleho baletu" najprv zaskočil obranu hostí už v 5. minúte spoločne s Viniciusom Juniorom. O dvanásť minút sa cez Samuela Costu dostal efektne Rodrygo a našiel zle stráženého Bezemu. "Prihral som sám sebe. Nemal som kam ísť, tak som si pekne prihral pätičkou," opísal Rodrygo svoj súboj so stredopoliarom na hranici ihriska. Tretí gól pridal Francúz z bieleho bodu po faule Largieho Ramazaniho na Lucasa Vazqueza. Na konte má tak už celkovo 236 presných zásahov v lige a stal sa štvrtým najlepším strelcom v histórii súťaže.



Domáci síce inkasovali gól do šatne zásluhou Lazara, no už v 47. minúte opäť viedli vďaka ďalekonosnej strele Rodryga. Na konečných 2:4 z pohľadu hostí upravil po hodine hry Lucas Robertone, ktorý ťažil z prekazenej rozohrávky súpera. V ich zostave chýbal obranca Srdan Babič, ktorý neohol nastúpiť pre kartový trest.



Záver stretnutia bol v podaní domácich, ktorých ďalšie dva góly neplatili pre ofsajd. "V útoku sme veľmi nebezpeční. Karim, Vinicius a Rodrygo majú kvalitu a s loptu hrajú veľmi kvalitne. Sú zápasy, v ktorých vyzerá útok veľmi dobre, ako ten dnešný," povedal tréner domácich Carlo Ancelotti. Jeho tím čaká najbližšie stretnutie s už v utorok na pôde Realu Sociedad San Sebastian, v ktorom nenastúpi pre kartový trest Vinicius a mimo hry by mal byť naďalej aj kľúčový hráč tímu Luka Modrič. Barcelona privíta v ten istý deň Osasunu.