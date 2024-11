Barcelona uzavrela po pokutách špeciálny sektor pre fanúšikov

Barcelona 26. novembra (TASR) - Futbalový klub FC Barcelona sa pre opakované problémy s fanúšikmi rozhodol uzavrieť špeciálny sektor na svojom štadióne. V ňom sa stretávali najvášnivejší priaznivci katalánskeho tímu, no ich správanie viedlo k 14 disciplinárnym konaniam zo strany vedenia ligy a sérii pokút. Keďže fanúšikovské skupiny sa odmietli podieľať na ich zaplatení, klub sa rozhodol tzv. Espai d'Animació uzavrieť.



Špeciálny sektor mal na štadióne Nou Camp 1260 miest, po presťahovaní sa do prechodného domovského stánku Barcelony na Olympijskom štadióne na Montjuicu sa jeho kapacita znížila na 570. Podľa španielskych médií dosiahli pokuty za minulú sezónu výšku 21-tisíc eur a podľa dohody klubu so štyrmi fanúšikovskými skupinami ich mali priaznivci pomôcť zaplatiť. Nestalo sa tak a sektor tak bude uzavretý už v utorkovom domácom dueli Ligy majstrov proti Brestu. Informovala agentúra DPA.