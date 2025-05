Barcelona v El Clasicu zdolala Real Madrid 4:3 a je blízko titulu

La Liga - 35. kolo



FC Barcelona - Real Madrid 4:3 (4:2)



Góly: 19. Garcia, 32. Yamal, 34. a 45. Raphinha - 5., 14. a 70. Mbappe (prvý z 11 m)



Barcelona: Szczesny – Eric Garcia (78. Fort), Cubarsi (57. Christensen), Martínez, Martin (58. Balde) – de Jong, Pedri – Yamal, Olmo (77. Lopez), Raphinha – Torres (89. Gavi)



Real: Courtois – Vazquez (84. Endrick), Tchouameni, Asencio, F. Garcia – Ceballos (46. Modrič), Valverde – Güler (46. Diaz), Bellingham, Vinicius Junior (88. Munoz) – Mbappe







CD Leganes - Espanyol Barcelona 3:2 (2:0)



Góly: 33. Cisse, 41. Diomande, 63. Kumbulla (vlastný) - 79. Cabrera, 90.+8 Milla



Barcelona 11. mája (TASR) - Futbalisti Barcelony triumfovali v 261. súťažnom El Clasicu nad Realom Madrid 4:3. Domáci sa ziskom troch bodov priblížili k zisku majstrovského titulu v španielskej La Lige, po 35. kole majú v tabuľke pred nedeľňajším súperom sedembodový náskok. Zároveň natiahli víťaznú sériu v lige na päť zápasov,naopak našiel po štyroch stretnutiach premožiteľa. Barcelona si udržala proti Realu stopercentnú bilanciu v tomto súťažnom ročníku.Ďalšia edícia El Clasica dostala zápletku už na konci tretej minúty, prvú väčšiu šancu hostí musel hasiť domáci brankár Szczesny zastavením Mbappeho a rozhodca nariadil pokutový kop, po ktorom faulovaný hráč otvoril strelecký účet stretnutia. Barcelona pridala do útočnej aktivity, ale už v 14. minúte inkasovala ďalší gól od francúzskeho útočníka. Domácu stranu to nezlomilo, ale naopak mentálne posilnilo. Obrat v prvom polčase naštartoval v 19. minúte Garcia, vyrovnávajúci gól pridal po polhodine hry Yamal a produktívnu 15-minútovku dokončil tretím gólomRaphinha. Líder La Ligy nekompromisne trestal chyby súpera a ešte do polčasovej prestávky sa štvrtýkrát podarilo rozvlniť sieť Realu. Druhýkrát sa presadil Raphinha.Po polčasovej prestávke si domáca strana dlhú dobu kontrolovala dianie na trávniku a nedovolila hosťom pomýšľať na drámu. Prvá väčšia šanca madridského družstva prišla až v 70. minúte a po ideálnej prihrávke Viniciusa sa Mbappemu podarilo skompletizovať hetrik. O chvíľu na to ho mohol napodobniť Raphinha, ale veľkú šancu spálil a tak mali hostia stále šancu aspoň na zisk bodu za remízu. V závere podľa očakávania išli do rizika, ale Barcelona tlak ustála a napokon brala tri body za víťazstvo.Leganes zvíťazili v 35. kole španielskej La Ligy nad Espanyolom Barcelona 3:2. Domáci ukončili osemzápasové čakanie na víťazstvo, ziskom troch bodov si pomohli v boji o udržanie v najvyššej súťaži. V tabuľke sa posunuli na 18. miesto.