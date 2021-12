Barcelona v Lige majstrov končí, postup oslavujú Benfica i Salzburg

Na snímke rozhodcovia stoja na zasneženom ihrisku pred zápasom skupiny F Ligy majstrov vo futbale Atalanta Bergamo - Villarreal CF v stredu 8. decembra 2021. Zápas kvôli hustému sneženiu preložili na štvrtok. Foto: TASR/AP

Hráč Benficy Rafa Silva (vľavo) bojuje o loptu s Illyom Zabarnyim z Dynamo Kyjev v zápase E-skupiny Ligy majstrov Benfica Lisabon - Dynamo Kyjev v Lisabone 8. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Hráč Manchesteru United Amad Diallo (vpravo) bojuje o loptu s Fabianom Riederom z Young Boys v zápase F-skupiny Ligy majstrov Manchester United - Young Boys Bern v Manchesteri 8. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Brankár Chelsea Kepa Arrizabalaga (hore) inkasuje gól z kopačky Magomeda Ozdoeva zo Zenitu v zápase H-skupiny Ligy majstrov Zenit Petrohrad - Chelsea Londýn v Petrohrade 8. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Hráči Juventusu oslavujú na konci zápasu H-skupiny Ligy majstrov Juventus Turín - Malmö FF v Turíne 8. decembra 2021. Foto: TASR/AP

sumáre stredajších zápasov 6. kola skupinovej fázy LM:

E-skupina



Benfica Lisabon - Dynamo Kyjev 2:0 (2:0)

Góly: 16. Jaremčuk, 22. Gilberto. Rozhodoval: Aytekin (Nem.)



Bayern Mníchov - FC Barcelona 3:0 (2:0)

Góly: 34. Müller, 43. Sané, 62. Musiala. Rozhodoval: Hategan (Rum.)



konečná tabuľka E-skupiny:



1. Bayern 6 6 0 0 22:3 18**



2. Benfica 6 2 2 2 7:9 8**



3. Barcelona 6 2 1 3 2:9 7*



4. Kyjev 6 0 1 5 1:11 1



** postup do osemfinále LM



* postup do EL





F-skupina



Manchester United - Young Boys Bern 1:1 (1:1)

Góly: 9. Greenwood - 42. Rieder. Rozhodoval: Bastien (Fr.)



Atalanta Bergamo - Villarreal CF - preložili na štvrtok pre husté sneženie



tabuľka F-skupiny:



1. Manchester Utd 6 3 2 1 11:8 11**



2. Villarreal 5 2 1 2 9:7 7



3. Atalanta 5 1 3 1 10:10 6



4. Young Boys 6 1 2 3 7:12 5



** postup do osemfinále LM



* postup do EL





G-skupina



FC Salzburg - FC Sevilla 1:0 (0:0)

Gól: 50. Okafor, ČK: 64. Jordan (Sevilla) po 2. ŽK, Rozhodoval: Vinčič (Slovin.)



VfL Wolfsburg - LOSC Lille 1:3 (0:1)

Góly: 89. Steffen - 11. Burak Yilmaz, 72. David, 78. Gomes. Rozhodoval: Orsato (Tal.)



konečná tabuľka G-skupiny:



1. Lille 6 3 2 1 7:4 11**



2. Salzburg 6 3 1 2 8:6 10**



3. Sevilla 6 1 3 2 5:5 6*



4. Wolfsburg 6 1 2 3 5:10 5



** postup do osemfinále LM



* postup do EL





H-skupina



Juventus Turín - Malmö FF 1:0 (1:0)

Gól: 18. Kean. Rozhodoval: Peljto (BaH.)



Zenit Petrohrad - Chelsea Londýn 3:3 (2:1)

Góly: 38. Claudinho, 42. Azmoun, 90.+4 Ozdojev - 2. a 85. Werner, 62. Lukaku. Rozhodoval: Gözübüyük (Hol.)



konečná tabuľka H-skupiny:



1. Juventus 6 5 0 1 10:6 15**



2. Chelsea 6 4 1 1 13:4 13**



3. Petrohrad 6 1 2 3 10:10 5*



4. Malmö 6 0 1 5 1:14 1



** postup do osemfinále LM



* postup do EL

Bratislava 8. novembra (TASR) - Futbalisti Benficy Lisabon, LOSC Lille a FC Salzburg postúpili do jarného osemfinále Ligy majstrov 2021/2022. Benfica zdolala v stredajšom súboji Dynamo Kyjev 2:0 a uchmatla v E-skupine druhú postupovú miestenku na úkor Barcelony, ktorá prehrala v záverečnom 6. kole na pôde Bayernu Mníchov 0:3.V tabuľke klesli Katalánci na konečné tretie miesto, za portugalským tímom zaostali o bod a budú sa musieť uspokojiť s účinkovaním v play off Európskej ligy. Menoslov účastníkov vyraďovacej fázy LM sa skompletizuje vo štvrtok, keď sa v priamom súboji o postup z F-skupiny stretnú Atalanta Bergamo s Villarrealom, v stredu sa duel nemohol odohrať pre husté sneženie.V "éčku" o osemfinálovú miestenku na diaľku bojovali Benfica s Barcelonou. "Blaugranas" to mali proti už istému víťazovi skupine, stopercentnému Bayernu náročné, tréner domácich Julian Nagelsmann nešetril opory a Bavori nastúpili takmer v plnej sile. Nemecký šampión mal od úvodu navrch, v 34. minúte ho poslal do vedenia hlavičkou Thomas Müller a pred prestávkou zvýšil náskok Leroy Sané ďalekonosnou strelou, ktorá zaplávala pred brankárom Marcom-Andre ter Stegenom. Hostia sa už nedokázali v druhom polčase pozviechať. Tretí gól Mníchovčanov pridal Jamal Musiala, ktorý profitoval z akcie Alphonsa Daviesa. Bayern tak napokon zdolal súpera rovnakým rozdielom ako v prvom vzájomnom súboji na Camp Nou."Barcu" preskočila v tabuľke Benfica, ktorá nedala šancu poslednému Dynamu. Lisabončanov paradoxne naštartoval k triumfu gól ukrajinského reprezentanta - Roman Jaremčuk v 16. minúte zblízka skóroval po prihrávke Joaa Maria. Mohol tak mohutne osláviť gól proti klubu, v ktorom začal svoju profesionálnu kariéru. V 22. min pridal druhý zásah domácich Gilberto Moraes, ktorý potrestal nechcenú "malú domov" Benjamina Verbiča. Portugalčania už v druhom dejstve v pohode kontrolovali priebeh a po záverečnom hvizde mohli oslavovať víťazstvo a postup zo skupiny.V "géčku" mali pred záverečným kolom šancu na účasť vo vyraďovačke všetky štyri tímy, napokon si osemfinálovú miestenku vybojovali Lille a Salzburg. Francúzsky majster potvrdil prvé miesto v skupine triumfom 3:1 na ihrisku Wolfsburgu, ktoré zabezpečili gólmi Burak Yilmaz, Jonathan David a Angel Gomes. Druhý skončil v tabuľke Salzburg, rakúsky tím rozhodol o postupe víťazstvom nad Sevillou 1:0. Jediný gól strelil v 50. minúte Noah Okafor. Andalúzania dohrávali zápas iba s 10 hráčmi, na začiatku druhého polčasu videl v priebehu ôsmich minút dve žlté karty Joan Jordan. Seville zostala iba miestenka do vyraďovacej fázy Európskej ligy, "vlci" na štvrtej priečke sa s Európou lúčia.Už dávnejšie istý víťaz "efka" Manchester United zakončil svoje účinkovanie v skupinovej fáze remízou s Young Boys Bern (1:1), ktorý už mohol postúpiť len do EL. Domácich poslal do vedenia volejom z akrobatickej pozície Mason Greenwood, švajčiarsky zástupca vyrovnal ešte v prvom dejstve zásluhou peknej obaľovačky Fabiana Riedera. O druhom postupujúcom rozhodne štvrtkový súboj Atalanty s Villarrealom.V "háčku" boli už postupujúci známi a rozhodovalo sa iba o víťazovi skupiny. Napokon sa ním stal Juventus Turín, ktorý zdolal Malmö FF 1:0. Tabuľku vyhral s dvojbodovým náskokom pred Chelsea Londýn, obhajca titulu iba remizoval na pôde Zenitu Petrohrad 3:3, keď víťazstvo stratil v nadstavenom čase.Londýnčania mali proti už istému tretiemu tímu tabuľky expresný nástup, po pár sekundách sa dostal do šance Saul Niguez, ale Michail Keržakov výborne zasiahol. V 2. minúte to už hosťom vyšlo, Andreas Christensen zahral rohový kop a osamotený Timo Werner na zadnej žrdi nemal problém upratať loptu zblízka do siete - 0:1. Tlak "modrých" však rýchlo vyprchal a v 26. min mohol vyrovnať Malcom, ktorý unikol súperovej obrane, bravúrne ho vychytal Kepa Arrizabalaga. Zenit zacítil príležitosť a ešte do polčasu otočil skóre, v 38. min vyrovnal hlavičkou Claudinho a o štyri minúty neskôr rutinérsky premenil svoj únik Sardar Azmoun, keď obišiel aj Arrizabalagu - 2:1. A zakrátko mohol Azmoun po ďalšom sóle zvýšiť na rozdiel dvoch gólov, tentoraz však stroskotal na brankárovi Chelsea. Anglický klub v druhom polčase zvýšil úsilie a v 62. min sa mu podarilo vyrovnať, po vyšachovaní domácej obrany a prihrávke Wernera skóroval do prázdnej brány Romelu Lukaku. V závere sa hra otvorila, Azmounovu hlavičku zneškodnil Arrizabalaga. Šesť minút pred koncom riadneho času Werner ešte hlavičkou Keržakova neprekonal, no o pár momentov neskôr dostal prihrávku a po rýchlom prebratí uložil loptu k žrdi. Chelsea sa však víťazstva nedočkala, vo štvrtej minúte nadstaveného času rozhodol o konečnej deľbe bodov Ozdojev.Juventus v zápase so švédskym majstrom od úvodu tvrdil muziku a v 18. min otvoril skóre, keď po centri Federica Bernardeschiho skóroval hlavou Moise Kean. Favorit aj v druhom polčase kontroloval priebeh, Adrien Rabiot napálil bočnú sieť a potom zahodil tri veľké šance autor prvého gólu Kean. Turínčania napriek veľkej prevahe ďalšie góly nepridali, bodku za stretnutím dala nevyužitá príležitosť striedajúceho Juana Cuadrada, ktorý prestrelil bránu.