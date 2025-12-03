Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. december 2025Meniny má Oldrich
< sekcia Šport

Barcelona v predohrávke 19. kola La Ligy zvíťazila nad Atleticom 3:1

.
Futbalista Atletica Madrid Koke (druhý vľavo) a hráč Barcelony Raphinha bojujú o loptu v predohrávke 19. kola La Ligy FC Barcelona - Atletico Madrid v Barcelone v utorok 2. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Atletico sa ujalo v utorňajšom stretnutí na Camp Nou vedenia v 19. minúte, keď ušiel obrancom Alex Baena a premenil samostatný nájazd.

Autor TASR
Barcelona 2. decembra (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid v zostave aj so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom prehrali v predohrávke 19. kola La Ligy na pôde FC Barcelona 1:3. Katalánci triumfovali v súťaži piatykrát v sérii.

Atletico sa ujalo v utorňajšom stretnutí na Camp Nou vedenia v 19. minúte, keď ušiel obrancom Alex Baena a premenil samostatný nájazd. O sedem minút neskôr však „colchoneros“ nedokázali chytiť do ofsajdovej pasce Raphinhu a brazílsky kapitán Barcelony vyrovnal. V 36. minúte Robert Lewandowski nepremenil penaltu, do vedenia však Kataláncov definitívne dostal v 65. min Dani Olmo. Španielsky reprezentant si na hranici šestnástky prevzal loptu chrbtom k bráne a zamieril presne k žrdi. V úplnom závere ešte pridal poisťujúci tretí gól Ferran Torres.

Barcelona vedie súťaž o štyri body pred Realom Madrid. „Biely balet“ má zápas k dobru.

La Liga - predohrávka 19. kola:

FC Barcelona - Atletico Madrid 3:1 (1:1)

Góly: 26. Raphinha, 65. Olmo, 90.+6. F. Torres - 19. Baena

/D. Hancko (Atletico) odohral celé stretnutie/
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne