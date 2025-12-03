< sekcia Šport
Barcelona v predohrávke 19. kola La Ligy zvíťazila nad Atleticom 3:1
Autor TASR
Barcelona 2. decembra (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid v zostave aj so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom prehrali v predohrávke 19. kola La Ligy na pôde FC Barcelona 1:3. Katalánci triumfovali v súťaži piatykrát v sérii.
Atletico sa ujalo v utorňajšom stretnutí na Camp Nou vedenia v 19. minúte, keď ušiel obrancom Alex Baena a premenil samostatný nájazd. O sedem minút neskôr však „colchoneros“ nedokázali chytiť do ofsajdovej pasce Raphinhu a brazílsky kapitán Barcelony vyrovnal. V 36. minúte Robert Lewandowski nepremenil penaltu, do vedenia však Kataláncov definitívne dostal v 65. min Dani Olmo. Španielsky reprezentant si na hranici šestnástky prevzal loptu chrbtom k bráne a zamieril presne k žrdi. V úplnom závere ešte pridal poisťujúci tretí gól Ferran Torres.
Barcelona vedie súťaž o štyri body pred Realom Madrid. „Biely balet“ má zápas k dobru.
La Liga - predohrávka 19. kola:
FC Barcelona - Atletico Madrid 3:1 (1:1)
Góly: 26. Raphinha, 65. Olmo, 90.+6. F. Torres - 19. Baena
/D. Hancko (Atletico) odohral celé stretnutie/
