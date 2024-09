Barcelona verí Peňovi, ale nevylúčila angažovanie nového brankára

Barcelona 24. septembra (TASR) - Španielsky futbalový brankár Iňaki Peňa má ako náhradník zraneného Marca-Andreho ter Stegena plnú dôveru FC Barcelona, ale katalánsky klub nevylúčil angažovanie niekoho nového. V utorok to povedal tréner tímu Hansi Flick.



Brankárska jednotka a kapitán Ter Stegen sa zranil v nedeľnom zápase La Ligy na pôde Villarrealu (5:1). V pondelok podstúpil operáciu roztrhnutej kolennej šľachy a svojim spoluhráčom bude pravdepodobne chýbať do konca sezóny. V ligovom stretnutí ho nahradil práve Peňa, ktorý bude chytať aj v stredajšom dueli proti Getafe. "Je to absolútne profesionálny brankár, trénoval veľmi tvrdo. Pre náhradníka je vždy ťažké sústrediť sa, ale podľa toho, čo som videl, je absolútne pripravený. Dôverujeme mu, ale zároveň uvidíme, čo urobíme. Preberieme to neskôr," citovala Flicka agentúra DPA.



Barcelona má prakticky štyri možnosti. Buď si "vystačí" s Peňom, povolá niektorého z brankárov akadémie, angažuje voľného hráča, alebo počká do zimného prestupového obdobia. Bez klubu je momentálne bývalý brankár Realu Madrid či Paríža St. Germain Keylor Navas a španielske médiá skloňovali aj meno Wojciecha Szczesného, ktorý koncom augusta ukončil kariéru.