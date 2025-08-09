< sekcia Šport
Barcelona vrátila ter Stegenovi kapitánsku pásku
Ter Stegen údajne pôvodne odmietol sprístupniť svoje lekárske záznamy, čo znemožnilo Barcelone nahlásiť ho vedeniu La Ligy ako dlhodobo zraneného.
Autor TASR
Barcelona 9. augusta (TASR) - Nemecký brankár Marc-Andre ter Stegen je od piatku opäť kapitánom futbalistov FC Barcelona. Katalánsky veľkoklub s ním uzavrel spor, ktorý trval od utorka a viedol k jeho disciplinárnemu stíhaniu.
Ter Stegen údajne pôvodne odmietol sprístupniť svoje lekárske záznamy, čo znemožnilo Barcelone nahlásiť ho vedeniu La Ligy ako dlhodobo zraneného a získať tak priestor na zapísanie nového hráča na súpisku. Podľa najnovšieho stanoviska však 33-ročný hráč podpísal nevyhnutné dokumenty. „Disciplinárne konanie sme uzavreli. Hráč zostáva kapitánom tímu s okamžitou platnosťou,“ zverejnil úradujúci šampión španielskej najvyššej súťaže.
Ukončenie sporu potvrdil aj nemecký gólman. „V uplynulých týždňoch sa o mne napísalo mnoho vecí, viacero nepotvrdených. Považujem za dôležité dať veci na správnu mieru. Plne spolupracujem s klubom na riešení tejto záležitosti,“ zverejnil ter Stegen.
Ter Stegen údajne pôvodne odmietol sprístupniť svoje lekárske záznamy, čo znemožnilo Barcelone nahlásiť ho vedeniu La Ligy ako dlhodobo zraneného a získať tak priestor na zapísanie nového hráča na súpisku. Podľa najnovšieho stanoviska však 33-ročný hráč podpísal nevyhnutné dokumenty. „Disciplinárne konanie sme uzavreli. Hráč zostáva kapitánom tímu s okamžitou platnosťou,“ zverejnil úradujúci šampión španielskej najvyššej súťaže.
Ukončenie sporu potvrdil aj nemecký gólman. „V uplynulých týždňoch sa o mne napísalo mnoho vecí, viacero nepotvrdených. Považujem za dôležité dať veci na správnu mieru. Plne spolupracujem s klubom na riešení tejto záležitosti,“ zverejnil ter Stegen.