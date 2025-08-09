Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Barcelona vrátila ter Stegenovi kapitánsku pásku

Brankár Marc-Andre ter Stegen. Foto: TASR/AP

Ter Stegen údajne pôvodne odmietol sprístupniť svoje lekárske záznamy, čo znemožnilo Barcelone nahlásiť ho vedeniu La Ligy ako dlhodobo zraneného.

Autor TASR
Barcelona 9. augusta (TASR) - Nemecký brankár Marc-Andre ter Stegen je od piatku opäť kapitánom futbalistov FC Barcelona. Katalánsky veľkoklub s ním uzavrel spor, ktorý trval od utorka a viedol k jeho disciplinárnemu stíhaniu.

Ter Stegen údajne pôvodne odmietol sprístupniť svoje lekárske záznamy, čo znemožnilo Barcelone nahlásiť ho vedeniu La Ligy ako dlhodobo zraneného a získať tak priestor na zapísanie nového hráča na súpisku. Podľa najnovšieho stanoviska však 33-ročný hráč podpísal nevyhnutné dokumenty. „Disciplinárne konanie sme uzavreli. Hráč zostáva kapitánom tímu s okamžitou platnosťou,“ zverejnil úradujúci šampión španielskej najvyššej súťaže.

Ukončenie sporu potvrdil aj nemecký gólman. „V uplynulých týždňoch sa o mne napísalo mnoho vecí, viacero nepotvrdených. Považujem za dôležité dať veci na správnu mieru. Plne spolupracujem s klubom na riešení tejto záležitosti,“ zverejnil ter Stegen.
