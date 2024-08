Barcelona vstúpila do sezóny výhrou vo Valencii

La Liga - 1. kolo:



FC Valencia - FC Barcelona 1:2 (1:1)



Góly: 45. Duro - 45.+6 a 49. Lewandowski (druhý z 11 m)



Valencia 18. augusta (TASR) - Futbalisti FC Barcelona víťazne vstúpili do nového ročníka španielskej La Ligy. V sobotnom zápase úvodného kola triumfovali na pôde Valencie 2:1 vďaka dvom gólom Roberta Lewandowského.Domáci viedli od 45. minúty zásluhou Huga Dura, no hostia ešte do prestávky stihli vyrovnať a krátko po zmene strán dal Lewandowski aj svoj druhý gól v zápase, keď premenil pokutový kop. Nový tréner Hansi Flick tak zažil úspešnú ligovú premiéru na lavičke "Barcy". Pre zranenia mu pritom chýbali Gavi, Frenkie De Jong i Ronald Araujo, nehral ani Ilkay Gündogan, ktorý údajne požiadal vedenie o prestup do iného klubu. Šancu tak dostali mladíci, okrem Laminea Yamala aj Pau Cubarsi, Marc Bernal a Marc Casado, ktorý absolvoval debut v A-tíme.