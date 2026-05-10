< sekcia Šport
Barcelona vyhrala 264. El Clasico a získala 29. ligový titul
Barcelona si zmerala sily so svojím tradičným rivalom na štadióne Camp Nou premiérovo od apríla 2023.
Autor TASR,aktualizované
Barcelona 10. mája (TASR) - Futbalisti Barcelony triumfovali v nedeľnom 264. El Clasicu nad Realom Madrid 2:0 a obhájili tak španielsky titul. Pre „Barcu“ je to 29. domáci primát a je druhým najúspešnejším klubom v histórii La Ligy práve po Reale Madrid (36). Na čele tabuľky má tri duely pred koncom nedostihnuteľný 14-bodový náskok pred svojím nedeľným súperom, ktorý bol jej posledným vyzývateľom. Domáci zároveň vyhrali 106. El Clasico a oba tímy tak majú v súčasnosti na konte po 106 víťazstiev.
Barcelona si zmerala sily so svojím tradičným rivalom na štadióne Camp Nou premiérovo od apríla 2023. Po výhre môže skompletizovať 100-bodovú sezónu a stále má šancu byť v tomto ročníku na domácej pôde stopercentná. Trojciferný počet bodov mal majster naposledy v sezóne 2012/13 a boli to práve „blaugranas“ s presne 100 bodmi. V nedeľu vyhrali navyše jedenásty ligový duel v rade a priblížili sa tak k rekordu, ktorý zdieľajú s Realom (16 víťazstiev v sérii). Viacgólovým rozdielom navyše vyhrali Katalánci domáce El Clasico prvýkrát od októbra 2018.
V deviatej minúte predviedol výstavnú „obaľovačku“ Marcus Rashford. Anglický útočník zahrával priamy kop blízko pokutového územia a vsietil svoj ôsmy gól v sezóne. O zhruba desať minút neskôr poslal center do pokutového územia domáci Fermin Lopez, Dani Olmo ho sklepol smerom dozadu a Ferran Torres nedal v pohybe šancu brankárovi Thibautovi Courtoisovi. Strelil tak 16. ligový gól v tomto ročníku. „Biely balet“ po tomto presnom zásahu ofenzívne zabral, ale na kontaktný gól to nestačilo. Courtois bol v akcii po takmer dvoch mesiacoch, pauzoval pre zranenie stehna a prvýkrát sa blysol v 38. minúte, keď vybehol proti Rashfordovi.
Domáci ho niekoľkokrát preverili aj po prestávke, no Belgičan ich strelecké pokusy ustál. V 51. minúte nastala prvá potýčka a žlté karty videli Dani Olmo (Barcelona) s Raulom Asenciom (Real Madrid). Po hodine hry dokázali hostia vytvoriť pred šestnástkou tlak, ktorý sa skončil gólom Judea Bellinghama - Angličan však bol v ofsajde. Zvyšok zápasu bol bohatý na rohové kopy, ani jeden tím ich však nedokázal využiť. Do potýčky sa dostali Raphinha a Trent Alexander-Arnold, pričom prvý menovaný vynechá pre žltú kartu ďalší duel na pôde Alaves.
Barcelona si zmerala sily so svojím tradičným rivalom na štadióne Camp Nou premiérovo od apríla 2023. Po výhre môže skompletizovať 100-bodovú sezónu a stále má šancu byť v tomto ročníku na domácej pôde stopercentná. Trojciferný počet bodov mal majster naposledy v sezóne 2012/13 a boli to práve „blaugranas“ s presne 100 bodmi. V nedeľu vyhrali navyše jedenásty ligový duel v rade a priblížili sa tak k rekordu, ktorý zdieľajú s Realom (16 víťazstiev v sérii). Viacgólovým rozdielom navyše vyhrali Katalánci domáce El Clasico prvýkrát od októbra 2018.
V deviatej minúte predviedol výstavnú „obaľovačku“ Marcus Rashford. Anglický útočník zahrával priamy kop blízko pokutového územia a vsietil svoj ôsmy gól v sezóne. O zhruba desať minút neskôr poslal center do pokutového územia domáci Fermin Lopez, Dani Olmo ho sklepol smerom dozadu a Ferran Torres nedal v pohybe šancu brankárovi Thibautovi Courtoisovi. Strelil tak 16. ligový gól v tomto ročníku. „Biely balet“ po tomto presnom zásahu ofenzívne zabral, ale na kontaktný gól to nestačilo. Courtois bol v akcii po takmer dvoch mesiacoch, pauzoval pre zranenie stehna a prvýkrát sa blysol v 38. minúte, keď vybehol proti Rashfordovi.
Domáci ho niekoľkokrát preverili aj po prestávke, no Belgičan ich strelecké pokusy ustál. V 51. minúte nastala prvá potýčka a žlté karty videli Dani Olmo (Barcelona) s Raulom Asenciom (Real Madrid). Po hodine hry dokázali hostia vytvoriť pred šestnástkou tlak, ktorý sa skončil gólom Judea Bellinghama - Angličan však bol v ofsajde. Zvyšok zápasu bol bohatý na rohové kopy, ani jeden tím ich však nedokázal využiť. Do potýčky sa dostali Raphinha a Trent Alexander-Arnold, pričom prvý menovaný vynechá pre žltú kartu ďalší duel na pôde Alaves.
La Liga - 35. kolo:
FC Barcelona - Real Madrid 2:0 (2:0)
Góly: 9. Rashford, 18. Torres. Rozhodovali: Hernandez - Naranjo, Cerdan, ŽK: Olmo, Raphinha - Camavinga, Asencio, Bellingham, Alexander-Almo, 62.213 divákov
Barcelona: J. Garcia - E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo - Gavi (77. Bernal), Pedri - Rashford (64. Raphinha), Olmo (64. De Jong), Fermin (88. Balde) - Torres (77. Lewandowski)
Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, F. Garcia - Diaz (79. Mastantuono), Camavinga (70. Pitarch), Tchouameni, Bellingham - G. Garcia (79. Palacios), Vinicius
FC Barcelona - Real Madrid 2:0 (2:0)
Góly: 9. Rashford, 18. Torres. Rozhodovali: Hernandez - Naranjo, Cerdan, ŽK: Olmo, Raphinha - Camavinga, Asencio, Bellingham, Alexander-Almo, 62.213 divákov
Barcelona: J. Garcia - E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo - Gavi (77. Bernal), Pedri - Rashford (64. Raphinha), Olmo (64. De Jong), Fermin (88. Balde) - Torres (77. Lewandowski)
Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, F. Garcia - Diaz (79. Mastantuono), Camavinga (70. Pitarch), Tchouameni, Bellingham - G. Garcia (79. Palacios), Vinicius