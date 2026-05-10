Pondelok 11. máj 2026
Barcelona vyhrala 264. El Clasico a získala 29. ligový titul

Hráči Barcelony oslavujú po víťazstve v zápase španielskej futbalovej La Ligy medzi FC Barcelona a Realom Madrid v nedeľu 10. mája 2026. Foto: TASR/AP

Barcelona 10. mája (TASR) - Futbalisti Barcelony triumfovali v nedeľnom 264. El Clasicu nad Realom Madrid 2:0 a obhájili tak španielsky titul. Pre „Barcu“ je to 29. domáci primát a je druhým najúspešnejším klubom v histórii La Ligy práve po Reale Madrid (36). Na čele tabuľky má tri duely pred koncom nedostihnuteľný 14-bodový náskok pred svojím nedeľným súperom, ktorý bol jej posledným vyzývateľom. Domáci zároveň vyhrali 106. El Clasico a oba tímy tak majú v súčasnosti na konte po 106 víťazstiev.

Barcelona si zmerala sily so svojím tradičným rivalom na štadióne Camp Nou premiérovo od apríla 2023. Po výhre môže skompletizovať 100-bodovú sezónu a stále má šancu byť v tomto ročníku na domácej pôde stopercentná. Trojciferný počet bodov mal majster naposledy v sezóne 2012/13 a boli to práve „blaugranas“ s presne 100 bodmi. V nedeľu vyhrali navyše jedenásty ligový duel v rade a priblížili sa tak k rekordu, ktorý zdieľajú s Realom (16 víťazstiev v sérii). Viacgólovým rozdielom navyše vyhrali Katalánci domáce El Clasico prvýkrát od októbra 2018.

V deviatej minúte predviedol výstavnú „obaľovačku“ Marcus Rashford. Anglický útočník zahrával priamy kop blízko pokutového územia a vsietil svoj ôsmy gól v sezóne. O zhruba desať minút neskôr poslal center do pokutového územia domáci Fermin Lopez, Dani Olmo ho sklepol smerom dozadu a Ferran Torres nedal v pohybe šancu brankárovi Thibautovi Courtoisovi. Strelil tak 16. ligový gól v tomto ročníku. „Biely balet“ po tomto presnom zásahu ofenzívne zabral, ale na kontaktný gól to nestačilo. Courtois bol v akcii po takmer dvoch mesiacoch, pauzoval pre zranenie stehna a prvýkrát sa blysol v 38. minúte, keď vybehol proti Rashfordovi.

Domáci ho niekoľkokrát preverili aj po prestávke, no Belgičan ich strelecké pokusy ustál. V 51. minúte nastala prvá potýčka a žlté karty videli Dani Olmo (Barcelona) s Raulom Asenciom (Real Madrid). Po hodine hry dokázali hostia vytvoriť pred šestnástkou tlak, ktorý sa skončil gólom Judea Bellinghama - Angličan však bol v ofsajde. Zvyšok zápasu bol bohatý na rohové kopy, ani jeden tím ich však nedokázal využiť. Do potýčky sa dostali Raphinha a Trent Alexander-Arnold, pričom prvý menovaný vynechá pre žltú kartu ďalší duel na pôde Alaves.



La Liga - 35. kolo:

FC Barcelona - Real Madrid 2:0 (2:0)

Góly: 9. Rashford, 18. Torres. Rozhodovali: Hernandez - Naranjo, Cerdan, ŽK: Olmo, Raphinha - Camavinga, Asencio, Bellingham, Alexander-Almo, 62.213 divákov

Barcelona: J. Garcia - E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo - Gavi (77. Bernal), Pedri - Rashford (64. Raphinha), Olmo (64. De Jong), Fermin (88. Balde) - Torres (77. Lewandowski)

Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, F. Garcia - Diaz (79. Mastantuono), Camavinga (70. Pitarch), Tchouameni, Bellingham - G. Garcia (79. Palacios), Vinicius
