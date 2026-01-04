< sekcia Šport
Barcelona vyhrala mestské derby na pôde Espanyolu 2:0
Hráči Villarrealu sa opäť vrátili na víťaznú cestu, z trávnika Elche si po výhre 3:1 odnášali všetky tri body a priebežne sú tretí.
Autor TASR
Madrid 4. januára (TASR) - Futbalisti Celty Vigo zvíťazili v 18. kole španielskej La Ligy nad Valenciou 4:1. Pre domácich to bol tretí triumf z posledných štyroch ligových duelov, hostia naopak nedokázali naplno bodovať v piatom zápase za sebou.
Barcelona potvrdila úlohu favorita v mestskom derby na trávniku Espanyolu, kde triumfovala 2:0. Vedúci tím súťaže, ktorý ťahá sériu ôsmich víťazstiev vo všetkých súťažiach a deviatich v La Lige strhol triumf na svoju stranu v závere. Víťazný gól strelil stredopoliar Dani Olmo, triumf poistil v nadstavení Robert Lewandowski. Obom asistoval Fermin, pričom všetci traja prišli na ihrisko ako striedajúci hráči.
La Liga - 18. kolo:
Espanyol Barcelona - FC Barcelona 0:2 (0:0)
Góly: 86. Olmo, 90. Lewandowski
Celta Vigo - CF Valencia 4:1 (1:0)
Góly: 33. a 59. Iglesias (prvý z 11 m), 83. El Abdellaoui, 90+5. Alvarez - 70. Pepelu
CA Osasuna - Athletic Bilbao 1:1 (1:0)
Góly: 34. Garcia - 71. Guruzeta
Elche CF - CF Villarreal 1:3 (1:2)
Góly: 30. Neto - 7. Moleiro, 13. Mikautadze, 83. Pedraza
