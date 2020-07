Barcelona vyhrala na ihrisku Valladolidu 1:0, na Real stráca bod

CA Osasuna - RC Celta de Vigo 2:1 (1:1)



Góly: 23. Gallego, 90.+1 Arnaiz - 10. Santiago Mina







Real Valladolid - FC Barcelona 0:1 (0:1)



Gól: 15. Vidal

Madrid 11. júla (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v sobotňajšom zápase 36. kola španielskej La Ligy na ihrisku Valladolidu 1:0 a stiahli manko na prvý Real Madrid na jeden bod. "Biely balet" však má k dobru pondelňajší duel v Granade. Do konca súťaže zostávajú dve kolá.Rozhodujúci gól strelil už v 15. minúte tvrdou krížnou strelou Arturo Vidal, ktorému šikovne priťukol loptu pomedzi dvoch obrancov Lionel Messi. V ďalšom priebehu si oba tímy vypracovali ešte niekoľko šancí, ale gól už nepadol. Pre Barcelonu to bola tretia výhra v sérii, Valladolid prehral druhýkrát po sebe a priebežne figuruje na 14. mieste.Hráči Osasuny zvíťazili na domácom štadióne nad Celtou Vigo 2:1. Hostia sa dostali do vedenia v 10. minúte zásluhou Santiaga Minu, o necelú štvrťhodinu odpovedal Enric Gallego a triumf zariadil v nadstavenom čase hlavou José Arnaiz. Osasuna figuruje v priebežnej tabuľke na 11. mieste, Celta je šestnásta.